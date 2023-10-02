Летом часть этого бизнес-центра уже выставляли на продажу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Дочь бывшего губернатора Челябинской области Вадима Соловьева Ирина за 180 миллионов рублей продает бизнес-центр в районе железнодорожного вокзала. Информация об этом появилась на сайте объявлений.

«На продаже офисное здание в центре города, р-н ЖД вокзала. <…> 10 этажей <…> площадь каждого этажа от 430 до 480 кв.м», — написано в объявлении на сайте «Авито». Площадь здания — 4500 квадратных метров. Стоимость одного квадратного метра — 40 000 рублей, указано в объявлении. Итого общая стоимость объекта составляет 180 миллионов рублей.

Офисным центром управляет ООО «Бизнес-центр «Южный Урал». Гендиректор и собственник компании — Ирина Соловьева, дочь почетного гражданина Челябинска, первого губернатора области Вадима Соловьева, руководившего регионом с 1991 по 1996 годы.

В июне на продажу выставляли часть этой офисной высотки, которая ранее была инженерным корпусом завода. Тогда половину здания и подвал оценили в 110 миллионов рублей.

Редакция URA.RU направила запрос в бизнес-центр. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее бывшему вице-губернатору Юрию Клепову разрешили строить деловой центр в Челябинске на улице Партизанской. По проекту, двухэтажный коммерческий деловой центр и автостоянку на 11 машиномест возведут в границах улиц Братьев Кашириных, Чайковского, Двинской, переулка Инженерного-3 в Калининском районе.

Часть бизнес-центра летом продавали за 110 миллионов рублей Скрин с сайта объявлений «Авито»