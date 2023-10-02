02 октября 2023

Полицейские поймали разнорабочего, убившего женщину в Заречном. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Подозреваемого задержали в Каменске-Уральском Фото:

Свердловские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины в Заречном. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы регионального ГУВД Валерий Горелых.

«Предполагаемый подозреваемый в жестоком убийстве жительницы Екатеринбурга, которая месяц назад на территории Заречного приобрела дачный участок, был задержан сотрудниками полиции из подразделения уголовного розыска в ходе реализации оперативной информации. Сыщики приняли беглеца, когда тот, затарившись в одной из торговых точек на проспекте Победы города Каменск-Уральский, пытался спешно ретироваться, чтобы снова „залечь на дно“», — сообщил Горелых.

Задержанный оказался уроженцем Томска и был ранее судим за мошенничество. Полицейские передали подозреваемого сотрудникам Следственного комитета России по Свердловской области.

Ранее URA.RU сообщало об обнаруженном теле 39-летней екатеринбурженки, которая приобрела коттедж на территории поселка Курманка в Заречном. Подозреваемым в преступлении стал разнорабочий, который трудился на участке погибшей.

Подозреваемый в убийстве 39-летней жительницы Екатеринбурга
Подозреваемый в убийстве 39-летней жительницы Екатеринбурга
Фото:

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Свердловские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины в Заречном. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы регионального ГУВД Валерий Горелых. «Предполагаемый подозреваемый в жестоком убийстве жительницы Екатеринбурга, которая месяц назад на территории Заречного приобрела дачный участок, был задержан сотрудниками полиции из подразделения уголовного розыска в ходе реализации оперативной информации. Сыщики приняли беглеца, когда тот, затарившись в одной из торговых точек на проспекте Победы города Каменск-Уральский, пытался спешно ретироваться, чтобы снова „залечь на дно“», — сообщил Горелых. Задержанный оказался уроженцем Томска и был ранее судим за мошенничество. Полицейские передали подозреваемого сотрудникам Следственного комитета России по Свердловской области. Ранее URA.RU сообщало об обнаруженном теле 39-летней екатеринбурженки, которая приобрела коттедж на территории поселка Курманка в Заречном. Подозреваемым в преступлении стал разнорабочий, который трудился на участке погибшей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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