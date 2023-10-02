Свердловские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины в Заречном. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы регионального ГУВД Валерий Горелых.
«Предполагаемый подозреваемый в жестоком убийстве жительницы Екатеринбурга, которая месяц назад на территории Заречного приобрела дачный участок, был задержан сотрудниками полиции из подразделения уголовного розыска в ходе реализации оперативной информации. Сыщики приняли беглеца, когда тот, затарившись в одной из торговых точек на проспекте Победы города Каменск-Уральский, пытался спешно ретироваться, чтобы снова „залечь на дно“», — сообщил Горелых.
Задержанный оказался уроженцем Томска и был ранее судим за мошенничество. Полицейские передали подозреваемого сотрудникам Следственного комитета России по Свердловской области.
Ранее URA.RU сообщало об обнаруженном теле 39-летней екатеринбурженки, которая приобрела коттедж на территории поселка Курманка в Заречном. Подозреваемым в преступлении стал разнорабочий, который трудился на участке погибшей.
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