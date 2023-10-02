Полицейские поймали разнорабочего, убившего женщину в Заречном. Фото

03 октября 2023 в 01:35 Размер текста - 17 +

Подозреваемого задержали в Каменске-Уральском Фото: Владимир Андреев © URA.RU Свердловские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины в Заречном. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы регионального ГУВД Валерий Горелых. «Предполагаемый подозреваемый в жестоком убийстве жительницы Екатеринбурга, которая месяц назад на территории Заречного приобрела дачный участок, был задержан сотрудниками полиции из подразделения уголовного розыска в ходе реализации оперативной информации. Сыщики приняли беглеца, когда тот, затарившись в одной из торговых точек на проспекте Победы города Каменск-Уральский, пытался спешно ретироваться, чтобы снова „залечь на дно“», — сообщил Горелых. Задержанный оказался уроженцем Томска и был ранее судим за мошенничество. Полицейские передали подозреваемого сотрудникам Следственного комитета России по Свердловской области. Ранее URA.RU сообщало об обнаруженном теле 39-летней екатеринбурженки, которая приобрела коттедж на территории поселка Курманка в Заречном. Подозреваемым в преступлении стал разнорабочий, который трудился на участке погибшей. Подозреваемый в убийстве 39-летней жительницы Екатеринбурга Фото: Валерий Горелых

Свердловские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины в Заречном. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы регионального ГУВД Валерий Горелых. «Предполагаемый подозреваемый в жестоком убийстве жительницы Екатеринбурга, которая месяц назад на территории Заречного приобрела дачный участок, был задержан сотрудниками полиции из подразделения уголовного розыска в ходе реализации оперативной информации. Сыщики приняли беглеца, когда тот, затарившись в одной из торговых точек на проспекте Победы города Каменск-Уральский, пытался спешно ретироваться, чтобы снова „залечь на дно“», — сообщил Горелых. Задержанный оказался уроженцем Томска и был ранее судим за мошенничество. Полицейские передали подозреваемого сотрудникам Следственного комитета России по Свердловской области. Ранее URA.RU сообщало об обнаруженном теле 39-летней екатеринбурженки, которая приобрела коттедж на территории поселка Курманка в Заречном. Подозреваемым в преступлении стал разнорабочий, который трудился на участке погибшей.