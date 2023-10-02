Прокуратура нашла в пермском селе опасную дамбу

В пермском селе Малая Уса главу указали на опасную для жителей дамбу Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В селе Малая Уса Еловского района Пермского края прокуратура вместе с Ростехнадзором проверили дамбу. Оказалось, что она небезопасна для жителей. Информация об этом опубликована на сайте краевой прокуратуры.

«В селе Малая Уса возведена дамба, в ходе строительства и эксплуатации которой, проверяющими выявлены многочисленные нарушения технических требований и норм, влияющих на безопасность объекта. Виновные лица привлечены к административной и дисциплинарной ответственности, принимаются меры к устранению нарушений», — говорится в сообщении на сайте Прокуратуры Пермского края.

По итогу прокурорской проверки на главу округа завели дело об административном правонарушении по ст. 9.2 КоАП РФ. Речь идет о нарушении норм безопасности гидротехнических сооружений.

Ранее жители Нытвы Пермского края обеспокоились, увидев разобранной дамбу местного пруда. Однако мэр Ринат Хаертдинов поспешил успокоить горожан. По его словам, дамбу рабочие разобрали специально, чтобы снизить уровень воды.