Жителей пермского города напугала разобранная в период половодья дамба

30 марта 2023 в 11:36 Размер текста - 17 +

В прошлое половодье дамбы в Прикамье строили и из мешков с песком Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жители Нытвы Пермского края обеспокоились, увидев разобранной дамбу местного пруда. В период половодья люди испугались за свои дома, которые может затопить. Но мэр Ринат Хаертдинов поспешил успокоить горожан. По его словам, дамбу рабочие разобрали специально. «За последние сутки от вас поступило много вопросов о состоянии дамбы на ГТС в Нытве. Хочу вас успокоить и предотвратить панику: временная дамба вскрыта подрядчиком, затворы открыты, это позволило снизить уровень воды на 45 см, поэтому водосброс продолжается», — пишет глава округа в соцсетях. Всего уровень воды планируется снизить на 80 см, после этого дамбу восстановят. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае из-за аномального тепла и обилия дождей началось рекордно раннее половодье.

Жители Нытвы Пермского края обеспокоились, увидев разобранной дамбу местного пруда. В период половодья люди испугались за свои дома, которые может затопить. Но мэр Ринат Хаертдинов поспешил успокоить горожан. По его словам, дамбу рабочие разобрали специально. «За последние сутки от вас поступило много вопросов о состоянии дамбы на ГТС в Нытве. Хочу вас успокоить и предотвратить панику: временная дамба вскрыта подрядчиком, затворы открыты, это позволило снизить уровень воды на 45 см, поэтому водосброс продолжается», — пишет глава округа в соцсетях. Всего уровень воды планируется снизить на 80 см, после этого дамбу восстановят. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае из-за аномального тепла и обилия дождей началось рекордно раннее половодье.