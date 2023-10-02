МИД отказалось упрощать иностранцам анкету на электронную визу в РФ

03 октября 2023 в 02:45 Размер текста - 17 +

МИД РФ считает нецелесообразным упрощение анкеты для электронных виз иностранцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России не планируют упрощать анкету на получение электронной визы для иностранцев. Такую информацию озвучил МИД РФ. «В условиях сложившейся международной обстановки сведения, которые иностранный гражданин должен предоставить для получения единой электронной визы, являются востребованными и соразмерными имеющимся угрозам национальной безопасности РФ. Они связаны с рисками въезда в нашу страну нежелательных лиц», — передают «Известия» ответ ведомства на запрос издания. По данным издания, иностранцы, чтобы заполнить анкету на получение электронной визы в Россию, должны заполнить более 50 пунктов. Им необходимо указать адреса школ, в которых учились, последние места работы, навыки владения оружием, дать ссылки на соцсети. Ранее консульский департамент российского МИД сообщал в telegram-канале, что число иностранцев, оформивших электронные визы в РФ за второй месяц работы системы выдачи единых электронных виз (ЕЭВ), выросло на 30%, составив почти 40 тысяч. Россия с 1 августа запустила сервис оформления электронных виз для граждан 55 государств, в числе которых Китай, Индия, Иран, Турция, Вьетнам, а также страны Евросоюза. Оформление электронной визы занимает не более четырех дней. Документ имеет срок действия — два месяца, но находиться в России по визе можно не более 16 суток, передает «Царьград». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России не планируют упрощать анкету на получение электронной визы для иностранцев. Такую информацию озвучил МИД РФ. «В условиях сложившейся международной обстановки сведения, которые иностранный гражданин должен предоставить для получения единой электронной визы, являются востребованными и соразмерными имеющимся угрозам национальной безопасности РФ. Они связаны с рисками въезда в нашу страну нежелательных лиц», — передают «Известия» ответ ведомства на запрос издания. По данным издания, иностранцы, чтобы заполнить анкету на получение электронной визы в Россию, должны заполнить более 50 пунктов. Им необходимо указать адреса школ, в которых учились, последние места работы, навыки владения оружием, дать ссылки на соцсети. Ранее консульский департамент российского МИД сообщал в telegram-канале, что число иностранцев, оформивших электронные визы в РФ за второй месяц работы системы выдачи единых электронных виз (ЕЭВ), выросло на 30%, составив почти 40 тысяч. Россия с 1 августа запустила сервис оформления электронных виз для граждан 55 государств, в числе которых Китай, Индия, Иран, Турция, Вьетнам, а также страны Евросоюза. Оформление электронной визы занимает не более четырех дней. Документ имеет срок действия — два месяца, но находиться в России по визе можно не более 16 суток, передает «Царьград».