В АП считают, что Путин объявит об участии в выборах на форуме «Россия»

Президент РФ Владимир Путин может публично объявить о своем выдвижении на новый президентский срок на международной выставке-форума «Россия». Об этом сообщил источник из администрации президента (АП).
«Старт неформальной президентской кампании намечен на ноябрь и приурочен к открытию международной выставки-форума „Россия“. По одному из возможных сценариев, Владимир Путин может публично объявить о своем выдвижении на новый президентский срок именно на этой площадке — в рамках мероприятия, на котором будут представлены все российские регионы», — передают слова источника АП журналисты «
Ранее Владимир Путин поручил провести международную выставку-форум «Россия» в 2023—2024 годах в Москве на территории ВДНХ. Этот указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Выставка должна показать успехи РФ в разных сферах экономики, а также положительный опыт развития регионов и содействие международному сотрудничеству в будущем, передает телеканал 360.
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