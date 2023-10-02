В АП считают, что Путин объявит об участии в выборах на форуме «Россия»

03 октября 2023 в 05:08 Размер текста - 17 +

Владимир Путин может объявить об участии в выборах на выставке-форума «Россия» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин может публично объявить о своем выдвижении на новый президентский срок на международной выставке-форума «Россия». Об этом сообщил источник из администрации президента (АП). «Старт неформальной президентской кампании намечен на ноябрь и приурочен к открытию международной выставки-форума „Россия“. По одному из возможных сценариев, Владимир Путин может публично объявить о своем выдвижении на новый президентский срок именно на этой площадке — в рамках мероприятия, на котором будут представлены все российские регионы», — передают слова источника АП журналисты « Коммерсанта» . Ранее Владимир Путин поручил провести международную выставку-форум «Россия» в 2023—2024 годах в Москве на территории ВДНХ. Этот указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Выставка должна показать успехи РФ в разных сферах экономики, а также положительный опыт развития регионов и содействие международному сотрудничеству в будущем, передает телеканал 360.

Президент РФ Владимир Путин может публично объявить о своем выдвижении на новый президентский срок на международной выставке-форума «Россия». Об этом сообщил источник из администрации президента (АП). «Старт неформальной президентской кампании намечен на ноябрь и приурочен к открытию международной выставки-форума „Россия“. По одному из возможных сценариев, Владимир Путин может публично объявить о своем выдвижении на новый президентский срок именно на этой площадке — в рамках мероприятия, на котором будут представлены все российские регионы», — передают слова источника АП журналисты «Коммерсанта». Ранее Владимир Путин поручил провести международную выставку-форум «Россия» в 2023—2024 годах в Москве на территории ВДНХ. Этот указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Выставка должна показать успехи РФ в разных сферах экономики, а также положительный опыт развития регионов и содействие международному сотрудничеству в будущем, передает телеканал 360.