02 октября 2023

В АП считают, что Путин объявит об участии в выборах на форуме «Россия»

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Президент России Владимир Путин на завершающей пресс-конференции по итогам форума "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин может объявить об участии в выборах на выставке-форума «Россия» Фото:

Президент РФ Владимир Путин может публично объявить о своем выдвижении на новый президентский срок на международной выставке-форума «Россия». Об этом сообщил источник из администрации президента (АП).

«Старт неформальной президентской кампании намечен на ноябрь и приурочен к открытию международной выставки-форума „Россия“. По одному из возможных сценариев, Владимир Путин может публично объявить о своем выдвижении на новый президентский срок именно на этой площадке — в рамках мероприятия, на котором будут представлены все российские регионы», — передают слова источника АП журналисты «Коммерсанта».

Ранее Владимир Путин поручил провести международную выставку-форум «Россия» в 2023—2024 годах в Москве на территории ВДНХ. Этот указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Выставка должна показать успехи РФ в разных сферах экономики, а также положительный опыт развития регионов и содействие международному сотрудничеству в будущем, передает телеканал 360.

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Президент РФ Владимир Путин может публично объявить о своем выдвижении на новый президентский срок на международной выставке-форума «Россия». Об этом сообщил источник из администрации президента (АП). «Старт неформальной президентской кампании намечен на ноябрь и приурочен к открытию международной выставки-форума „Россия“. По одному из возможных сценариев, Владимир Путин может публично объявить о своем выдвижении на новый президентский срок именно на этой площадке — в рамках мероприятия, на котором будут представлены все российские регионы», — передают слова источника АП журналисты «Коммерсанта». Ранее Владимир Путин поручил провести международную выставку-форум «Россия» в 2023—2024 годах в Москве на территории ВДНХ. Этот указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Выставка должна показать успехи РФ в разных сферах экономики, а также положительный опыт развития регионов и содействие международному сотрудничеству в будущем, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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