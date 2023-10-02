02 октября 2023

В ХМАО собачник заплатит 250 тысяч рублей за пострадавшего ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, разное. Курган, собака, бездомные животные, пес, бездомная собака
Собака забежала на чужой дачный участок и напала на мальчика (архивное фото) Фото:

В Ханты-Мансийске прокуратура помогла семье отсудить у собачника 250 тысяч рублей за пострадавшего 3-летнего ребенка, которого покусала собака. Об этом URA.RU сообщили в окружном надзорном ведомстве.

«Установлено что на 3-летнего мальчика напала соседская собака, проникшая на участок их частного домовладения. Ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение. В силу закона выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических лиц и юридических лиц. Из норм гражданского законодательства следует, что владельцы домашних животных обязаны возместить причиненный их питомцами вред, в том числе моральный, пострадавшему лицу», — сообщили в ведомстве.

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с владельца собаки морального вреда, причиненного в результате нападения на ребенка. «По результатам прокурорского обжалования суд апелляционной инстанции взыскал в пользу несовершеннолетнего 250 тысяч рублей», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что жительница ХМАО получила 200 тысяч рублей за укус собаки. За нападение бродячего пса пришлось отвечать администрации города.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийске прокуратура помогла семье отсудить у собачника 250 тысяч рублей за пострадавшего 3-летнего ребенка, которого покусала собака. Об этом URA.RU сообщили в окружном надзорном ведомстве. «Установлено что на 3-летнего мальчика напала соседская собака, проникшая на участок их частного домовладения. Ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение. В силу закона выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических лиц и юридических лиц. Из норм гражданского законодательства следует, что владельцы домашних животных обязаны возместить причиненный их питомцами вред, в том числе моральный, пострадавшему лицу», — сообщили в ведомстве. Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с владельца собаки морального вреда, причиненного в результате нападения на ребенка. «По результатам прокурорского обжалования суд апелляционной инстанции взыскал в пользу несовершеннолетнего 250 тысяч рублей», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что жительница ХМАО получила 200 тысяч рублей за укус собаки. За нападение бродячего пса пришлось отвечать администрации города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...