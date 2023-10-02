В ХМАО собачник заплатит 250 тысяч рублей за пострадавшего ребенка

03 октября 2023 в 10:05 Размер текста - 17 +

Собака забежала на чужой дачный участок и напала на мальчика (архивное фото) Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU В Ханты-Мансийске прокуратура помогла семье отсудить у собачника 250 тысяч рублей за пострадавшего 3-летнего ребенка, которого покусала собака. Об этом URA.RU сообщили в окружном надзорном ведомстве. «Установлено что на 3-летнего мальчика напала соседская собака, проникшая на участок их частного домовладения. Ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение. В силу закона выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических лиц и юридических лиц. Из норм гражданского законодательства следует, что владельцы домашних животных обязаны возместить причиненный их питомцами вред, в том числе моральный, пострадавшему лицу», — сообщили в ведомстве. Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с владельца собаки морального вреда, причиненного в результате нападения на ребенка. «По результатам прокурорского обжалования суд апелляционной инстанции взыскал в пользу несовершеннолетнего 250 тысяч рублей», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что жительница ХМАО получила 200 тысяч рублей за укус собаки. За нападение бродячего пса пришлось отвечать администрации города.

В Ханты-Мансийске прокуратура помогла семье отсудить у собачника 250 тысяч рублей за пострадавшего 3-летнего ребенка, которого покусала собака. Об этом URA.RU сообщили в окружном надзорном ведомстве. «Установлено что на 3-летнего мальчика напала соседская собака, проникшая на участок их частного домовладения. Ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение. В силу закона выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических лиц и юридических лиц. Из норм гражданского законодательства следует, что владельцы домашних животных обязаны возместить причиненный их питомцами вред, в том числе моральный, пострадавшему лицу», — сообщили в ведомстве. Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с владельца собаки морального вреда, причиненного в результате нападения на ребенка. «По результатам прокурорского обжалования суд апелляционной инстанции взыскал в пользу несовершеннолетнего 250 тысяч рублей», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что жительница ХМАО получила 200 тысяч рублей за укус собаки. За нападение бродячего пса пришлось отвечать администрации города.