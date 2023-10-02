02 октября 2023

Свердловские прокуроры проверят мать, которая заставляла сына избивать себя

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Женщина запрещала сыну общаться с другими родственниками (архивное фото) Фото:

Свердловская прокуратура проверит мать, которая якобы заставляла 10-летнего сына избивать себя. Также, по данным ведомства, женщина запрещала мальчику общаться с родственниками.

«Прокуратура начала проверку по публикации СМИ о совершении противоправных действий в отношении 10-летнего ребенка. Мать заставляла сына бить себя и запрещала ему общаться с другими родственниками», — пишет telegram-канал «Прокуратура Свердловской области».

Подросток находится в реабилитационном центре. В ходе проверки силовики также проверят деятельность комиссии по делам несовершеннолетних.

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Свердловская прокуратура проверит мать, которая якобы заставляла 10-летнего сына избивать себя. Также, по данным ведомства, женщина запрещала мальчику общаться с родственниками. «Прокуратура начала проверку по публикации СМИ о совершении противоправных действий в отношении 10-летнего ребенка. Мать заставляла сына бить себя и запрещала ему общаться с другими родственниками», — пишет telegram-канал «Прокуратура Свердловской области». Подросток находится в реабилитационном центре. В ходе проверки силовики также проверят деятельность комиссии по делам несовершеннолетних.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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