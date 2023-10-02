Свердловские прокуроры проверят мать, которая заставляла сына избивать себя

Женщина запрещала сыну общаться с другими родственниками (архивное фото)
Свердловская прокуратура проверит мать, которая якобы заставляла 10-летнего сына избивать себя. Также, по данным ведомства, женщина запрещала мальчику общаться с родственниками.
«Прокуратура начала проверку по публикации СМИ о совершении противоправных действий в отношении 10-летнего ребенка. Мать заставляла сына бить себя и запрещала ему общаться с другими родственниками», — пишет telegram-канал «Прокуратура Свердловской области».
Подросток находится в реабилитационном центре. В ходе проверки силовики также проверят деятельность комиссии по делам несовершеннолетних.
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