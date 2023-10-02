Кунашакский район после смерти главы возглавила ревизор Венера Юсупова

Выборы нового главы района потребовались после смерти главы Сибагатуллы Аминова, скончавшегося 24 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кунашакском районе (Челябинская область) и. о. главы после смерти главы муниципалитета Сибагатуллы Аминова избрали председателя контрольно-ревизионной комиссии Венеру Юсупову. Об этом URA.RU 3 октября сообщил вице-губернатор Станислав Мошаров.

«И.о. главы муниципалитета стала председатель контрольно-ревизионной комиссии муниципалитета Венера Юсупова. На сессии районного собрания депутатов 3 октября за Юсупову проголосовало большинство депутатов», — заявил Мошаров.

Необходимость избрания нового главы возникла после того, как 24 сентября скончался Сибагатулла Аминов, возглавлявший район на протяжении последних восьми лет. Избранная временно исполняющей обязанности главы Венера Юсупова будет работать на этой должности до выборов нового главы, которые должны пройти до конца 2023 года. Главу на конкурсной основе изберут местные депутаты сроком на пять лет.