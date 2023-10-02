Волонтеры поискового отряда искали мужчину с 2021 года (архивное фото)
В Екатеринбурге нашли мертвым 27-летнего Льва Семухина, которого искали с 2021 года. Об этом сообщили волонтеры регионального поискового отряда «ЛизаАлерт».
«[Лев Семухин] найден, погиб. Соболезнования родным и близким», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте».
В сентябре 2021-го Семухин вышел из дома без телефона и пропал, рассказал URA.RU его знакомый. «Не было похоже, что он собирался уйти куда-то надолго», — добавил собеседник агентства.
Журналист URA.RU обратился в пресс-службу Следственного управления СКР по Свердловской области. В ведомстве обещали уточнить информацию.
Мужчину искали с 2021 года
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