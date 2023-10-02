02 октября 2023

В Екатеринбурге нашли мертвым мужчину, которого искали с 2021 года. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Полевые учения представителей добровольческих поисково-спасательных отрядов. Сургут, лес, камуфляж, заблудился, в лесу, поиск пропавших
Волонтеры поискового отряда искали мужчину с 2021 года (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге нашли мертвым 27-летнего Льва Семухина, которого искали с 2021 года. Об этом сообщили волонтеры регионального поискового отряда «ЛизаАлерт».

«[Лев Семухин] найден, погиб. Соболезнования родным и близким», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте».

В сентябре 2021-го Семухин вышел из дома без телефона и пропал, рассказал URA.RU его знакомый. «Не было похоже, что он собирался уйти куда-то надолго», — добавил собеседник агентства.

Журналист URA.RU обратился в пресс-службу Следственного управления СКР по Свердловской области. В ведомстве обещали уточнить информацию.

Мужчину искали с 2021 года
Мужчину искали с 2021 года
Фото:

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В Екатеринбурге нашли мертвым 27-летнего Льва Семухина, которого искали с 2021 года. Об этом сообщили волонтеры регионального поискового отряда «ЛизаАлерт». «[Лев Семухин] найден, погиб. Соболезнования родным и близким», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте». В сентябре 2021-го Семухин вышел из дома без телефона и пропал, рассказал URA.RU его знакомый. «Не было похоже, что он собирался уйти куда-то надолго», — добавил собеседник агентства. Журналист URA.RU обратился в пресс-службу Следственного управления СКР по Свердловской области. В ведомстве обещали уточнить информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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