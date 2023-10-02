02 октября 2023

Кому в Тюменской области можно запускать беспилотники

Тюменцам разрешили использовать беспилотники для определенных целей
© Служба новостей «URA.RU»
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Дрон, квадрокоптер, бпла. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
В Тюменской области запретили использовать гражданские БПЛА Фото:

В Тюменской области ввели запрет на использование беспилотников, однако в некоторых целях разрешается запуск дронов. В региональном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности URA.RU пояснили, что журналисты могут использовать БПЛА для информационно-просветительских целей.

«В постановлении вы можете увидеть, что в целях проведения информационно-просветительской деятельности разрешается использовать беспилотники. Но у журналистов должно быть разрешение, выданное уполномоченным органом местного самоуправления городского округа или муниципального района Тюменской области», — рассказали агентству в департаменте.

Согласно постановлению, подписанному главой региона Александром Моором, беспилотники разрешают использовать для сельскохозяйственных работ, обследования состояния нефтегазопроводов, линий электропередач, объектов водоснабжения. Также запускать дроны можно для проведения официальных церемоний, мероприятий и зрелищно-развлекательной деятельности. Однако во всех случаях необходимо получить соответствующее разрешение.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области запретили использовать гражданские БПЛА. Постановление подписал глава региона.

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В Тюменской области ввели запрет на использование беспилотников, однако в некоторых целях разрешается запуск дронов. В региональном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности URA.RU пояснили, что журналисты могут использовать БПЛА для информационно-просветительских целей. «В постановлении вы можете увидеть, что в целях проведения информационно-просветительской деятельности разрешается использовать беспилотники. Но у журналистов должно быть разрешение, выданное уполномоченным органом местного самоуправления городского округа или муниципального района Тюменской области», — рассказали агентству в департаменте. Согласно постановлению, подписанному главой региона Александром Моором, беспилотники разрешают использовать для сельскохозяйственных работ, обследования состояния нефтегазопроводов, линий электропередач, объектов водоснабжения. Также запускать дроны можно для проведения официальных церемоний, мероприятий и зрелищно-развлекательной деятельности. Однако во всех случаях необходимо получить соответствующее разрешение. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области запретили использовать гражданские БПЛА. Постановление подписал глава региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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