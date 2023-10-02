Кому в Тюменской области можно запускать беспилотники

Тюменцам разрешили использовать беспилотники для определенных целей

03 октября 2023 в 13:58 Размер текста - 17 +

В Тюменской области запретили использовать гражданские БПЛА Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюменской области ввели запрет на использование беспилотников, однако в некоторых целях разрешается запуск дронов. В региональном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности URA.RU пояснили, что журналисты могут использовать БПЛА для информационно-просветительских целей. «В постановлении вы можете увидеть, что в целях проведения информационно-просветительской деятельности разрешается использовать беспилотники. Но у журналистов должно быть разрешение, выданное уполномоченным органом местного самоуправления городского округа или муниципального района Тюменской области», — рассказали агентству в департаменте. Согласно постановлению, подписанному главой региона Александром Моором, беспилотники разрешают использовать для сельскохозяйственных работ, обследования состояния нефтегазопроводов, линий электропередач, объектов водоснабжения. Также запускать дроны можно для проведения официальных церемоний, мероприятий и зрелищно-развлекательной деятельности. Однако во всех случаях необходимо получить соответствующее разрешение. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области запретили использовать гражданские БПЛА. Постановление подписал глава региона.

В Тюменской области ввели запрет на использование беспилотников, однако в некоторых целях разрешается запуск дронов. В региональном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности URA.RU пояснили, что журналисты могут использовать БПЛА для информационно-просветительских целей. «В постановлении вы можете увидеть, что в целях проведения информационно-просветительской деятельности разрешается использовать беспилотники. Но у журналистов должно быть разрешение, выданное уполномоченным органом местного самоуправления городского округа или муниципального района Тюменской области», — рассказали агентству в департаменте. Согласно постановлению, подписанному главой региона Александром Моором, беспилотники разрешают использовать для сельскохозяйственных работ, обследования состояния нефтегазопроводов, линий электропередач, объектов водоснабжения. Также запускать дроны можно для проведения официальных церемоний, мероприятий и зрелищно-развлекательной деятельности. Однако во всех случаях необходимо получить соответствующее разрешение. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области запретили использовать гражданские БПЛА. Постановление подписал глава региона.