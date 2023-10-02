Екатеринбуржцы создали метавселенную с галереей и второй веткой метро в стиле The Sims. Фото

Паблик-арт-программа «ЧО» создала метавселенную Екатеринбурга

03 октября 2023 в 12:20 Размер текста - 17 +

Метавселенная «ЧО» — первый проект в России, где паблик-арт перенесли в трехмерное пространство Фото: Размик Закарян © URA.RU Паблик-арт-программа «ЧО» создала собственный цифровой мир с арт-объектами, местом для встречи с художниками и возможностью помечать о будущем Екатеринбурга. Метавселенную будут дополнять — вскоре публика сможет посещать виртуальные экскурсии и бывать на презентации новых работ деятелей искусств. Об этом URA.RU сообщила команда «ЧО». «Для многих это будет новым опытом, хотя для геймеров мир и управление покажется очень знакомым, ведь проект собирался на популярном игровом движке. Однако, в данном случае есть качественное различие с привычной игрой. Как правила, она имеет конкретный сюжет, а пользователь (игрок) проходит пространство игры согласно сюжету. В метавселенной „ЧО“ вы идете в любом направлении, изучаете мир и инсталляции, общаетесь с людьми», — пояснил архитектор пространства Ашот Карапетян. Идея проекта принадлежит руководителю «ЧО» Никите Харисову, ответственным за проект выступает Иван Пузырев. Последний заявил, что это один из первых проектов в России, который переносит паблик-арт в трехмерное пространство. «Виртуальная скульптура, навигация, интерактивное обучение, геймификация опыта — все это ближайшее будущее метавселенной в пространстве города», — считает Иван. Внешне метавселенная напоминает компьютерную игру The Sims. В виртуальном пространстве можно увидеть скалы, вдохновленные каменными палатками в Палкино и градирни, отсылающие к индустриальности. Имеются и отсылки к транспортной проблеме города — непостроенной второй ветке метро, которая в новой вселенной позволяет увидеть все объекты паблик-арт-программы, созданные за все время существования «ЧО». Создатели обещают, что пространство будет постепенно дополняться и дорабатываться. Ранее геймер из Стерлитамака (Башкортостан) Артем Леонтьев за месяц построил Екатеринбург в компьютерной игре Minecraft. Тогда школьник уделил особое внимание «Екатеринбург-Сити». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Паблик-арт-программа «ЧО» создала собственный цифровой мир с арт-объектами, местом для встречи с художниками и возможностью помечать о будущем Екатеринбурга. Метавселенную будут дополнять — вскоре публика сможет посещать виртуальные экскурсии и бывать на презентации новых работ деятелей искусств. Об этом URA.RU сообщила команда «ЧО». «Для многих это будет новым опытом, хотя для геймеров мир и управление покажется очень знакомым, ведь проект собирался на популярном игровом движке. Однако, в данном случае есть качественное различие с привычной игрой. Как правила, она имеет конкретный сюжет, а пользователь (игрок) проходит пространство игры согласно сюжету. В метавселенной „ЧО“ вы идете в любом направлении, изучаете мир и инсталляции, общаетесь с людьми», — пояснил архитектор пространства Ашот Карапетян. Идея проекта принадлежит руководителю «ЧО» Никите Харисову, ответственным за проект выступает Иван Пузырев. Последний заявил, что это один из первых проектов в России, который переносит паблик-арт в трехмерное пространство. «Виртуальная скульптура, навигация, интерактивное обучение, геймификация опыта — все это ближайшее будущее метавселенной в пространстве города», — считает Иван. Внешне метавселенная напоминает компьютерную игру The Sims. В виртуальном пространстве можно увидеть скалы, вдохновленные каменными палатками в Палкино и градирни, отсылающие к индустриальности. Имеются и отсылки к транспортной проблеме города — непостроенной второй ветке метро, которая в новой вселенной позволяет увидеть все объекты паблик-арт-программы, созданные за все время существования «ЧО». Создатели обещают, что пространство будет постепенно дополняться и дорабатываться. Ранее геймер из Стерлитамака (Башкортостан) Артем Леонтьев за месяц построил Екатеринбург в компьютерной игре Minecraft. Тогда школьник уделил особое внимание «Екатеринбург-Сити».