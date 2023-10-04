В Екатеринбурге разворачивается борьба за землю в цыганском поселке

04 октября 2023 в 16:04 Размер текста - 17 +

По словам екатеринбурженки, застройщик оказывает давление, чтобы выкупить участки ниже их рыночной стоимости Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге собственники земельных участков на пересечении улиц Московской и Военного Флота, где планируют возвести жилой комплекс, обвинили застройщика «Гринвич-недвижимость» (принадлежит ООО «Малышева 73») в оказании давления на владельцев. По словам собственницы, люди, представляющие интересы застройщика, запугивают владельцев участков, чтобы выкупить земли дешевле их рыночной стоимости. Об этом журналисту URA.RU сообщила Наталья, чей дом находится на пересечении Хользунова — Московской. «Люди, которые представляются доверенными лицами от застройщика, грозятся нас передать администрации города, чтобы уже мэрия изъяла у нас собственность за копейки. Эти действия мы считаем незаконными. Несмотря на это, застройщик не останавливается. Девелопер продолжает гнуть свою линию, угрожая нам сносом. Представители компании оказывают давление на собственников в надежде на то, что кто-то испугается и согласится на абсурдные условия сделки», — делятся жители земельных участков. По словам собеседницы агентства, периодически в поселке появляются люди, представляющие интересы застройщика. «Уже который год, с конца июля, по нашему поселку начинают свои рейды люди, представляющиеся специалистами от застройщика. Они угрожают тем, что мэрия Екатеринбурга через суд попрет нас из наших домов. Когда угрозы не проходят, они начинают убеждать нас в том, что больше, чем они предлагают, нам никто никогда не даст», — делится горожанка. «За одну сотку земли нам предлагают 4 миллиона рублей. Если у меня четыре сотки, то это 16 миллионов рублей. У меня трое детей. На эти деньги я смогу купить каждому по однокомнатной квартире где-нибудь в Солнечном или на Широкой речке, одним словом, на окраине города. Так вот, я искренне не понимаю, почему мы должны бросить свой дом, который находится недалеко от центра Екатеринбурга, чтобы перебраться в муравейники, да еще и в отдаленных частях города. Предложение от застройщика является выгодным только для застройщика. В данном случае о людях никто не думает», — посетовала Наталья. Жители частного сектора видят возможность договориться, только учитывая все условия владельцев земельных участков. «Например на моем участке застройщик может влепить 30-этажный дом, в котором однокомнатная квартира стартует от 8 миллионов рублей. Мы готовы идти на компромисс, если с нашими условиями будут считаться. Если нас продолжат пугать мэрией Екатеринбурга, то мы пойдем в Москву, встанем у Кремля, и тогда вопрос будет решаться совсем иначе. Так, чтобы избежать этих крайностей, мы, обычные люди, просим застройщика не воевать с нами, а договариваться, предлагая адекватные условия», — резюмировала екатеринбурженка. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу ООО «Малышева 73». «М73 выкупом участков в этой локации не занимается», — заявили в компании. Корреспондент URA.RU обратился за разъяснениями в мэрию Екатеринбурга. «Администрация города изымает земли только в том случае, если речь идет о строительстве инфраструктуры (дорог, например), и социальных объектов (школы и детские сады). Под застройку коммерческих организаций ничего не изымается», — отметили в пресс-службе. Цыганский поселок на Юго-Западе Екатеринбурга — лакомый кусочек земли недалеко от центра Екатеринбурга. В 2018 году территорию под развитие отдали трем крупным застройщикам: «Бруснике», «Московскому кварталу» и «Гринвичу». Компания «Брусника» получила «треугольник» в квадрате улиц Фурманова, Московской, Амундсена и Шаумяна. Строители «Московского квартала» — землю в границах улиц Московской, Амундсена и Расковой. «Гринвичу» отдали самый большой кусок Цыганского поселка — квадрат улиц Чкалова, Шаумяна, Амундсена и Волгоградская. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге собственники земельных участков на пересечении улиц Московской и Военного Флота, где планируют возвести жилой комплекс, обвинили застройщика «Гринвич-недвижимость» (принадлежит ООО «Малышева 73») в оказании давления на владельцев. По словам собственницы, люди, представляющие интересы застройщика, запугивают владельцев участков, чтобы выкупить земли дешевле их рыночной стоимости. Об этом журналисту URA.RU сообщила Наталья, чей дом находится на пересечении Хользунова — Московской. «Люди, которые представляются доверенными лицами от застройщика, грозятся нас передать администрации города, чтобы уже мэрия изъяла у нас собственность за копейки. Эти действия мы считаем незаконными. Несмотря на это, застройщик не останавливается. Девелопер продолжает гнуть свою линию, угрожая нам сносом. Представители компании оказывают давление на собственников в надежде на то, что кто-то испугается и согласится на абсурдные условия сделки», — делятся жители земельных участков. По словам собеседницы агентства, периодически в поселке появляются люди, представляющие интересы застройщика. «Уже который год, с конца июля, по нашему поселку начинают свои рейды люди, представляющиеся специалистами от застройщика. Они угрожают тем, что мэрия Екатеринбурга через суд попрет нас из наших домов. Когда угрозы не проходят, они начинают убеждать нас в том, что больше, чем они предлагают, нам никто никогда не даст», — делится горожанка. «За одну сотку земли нам предлагают 4 миллиона рублей. Если у меня четыре сотки, то это 16 миллионов рублей. У меня трое детей. На эти деньги я смогу купить каждому по однокомнатной квартире где-нибудь в Солнечном или на Широкой речке, одним словом, на окраине города. Так вот, я искренне не понимаю, почему мы должны бросить свой дом, который находится недалеко от центра Екатеринбурга, чтобы перебраться в муравейники, да еще и в отдаленных частях города. Предложение от застройщика является выгодным только для застройщика. В данном случае о людях никто не думает», — посетовала Наталья. Жители частного сектора видят возможность договориться, только учитывая все условия владельцев земельных участков. «Например на моем участке застройщик может влепить 30-этажный дом, в котором однокомнатная квартира стартует от 8 миллионов рублей. Мы готовы идти на компромисс, если с нашими условиями будут считаться. Если нас продолжат пугать мэрией Екатеринбурга, то мы пойдем в Москву, встанем у Кремля, и тогда вопрос будет решаться совсем иначе. Так, чтобы избежать этих крайностей, мы, обычные люди, просим застройщика не воевать с нами, а договариваться, предлагая адекватные условия», — резюмировала екатеринбурженка. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу ООО «Малышева 73». «М73 выкупом участков в этой локации не занимается», — заявили в компании. Корреспондент URA.RU обратился за разъяснениями в мэрию Екатеринбурга. «Администрация города изымает земли только в том случае, если речь идет о строительстве инфраструктуры (дорог, например), и социальных объектов (школы и детские сады). Под застройку коммерческих организаций ничего не изымается», — отметили в пресс-службе. Цыганский поселок на Юго-Западе Екатеринбурга — лакомый кусочек земли недалеко от центра Екатеринбурга. В 2018 году территорию под развитие отдали трем крупным застройщикам: «Бруснике», «Московскому кварталу» и «Гринвичу». Компания «Брусника» получила «треугольник» в квадрате улиц Фурманова, Московской, Амундсена и Шаумяна. Строители «Московского квартала» — землю в границах улиц Московской, Амундсена и Расковой. «Гринвичу» отдали самый большой кусок Цыганского поселка — квадрат улиц Чкалова, Шаумяна, Амундсена и Волгоградская.