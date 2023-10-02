02 октября 2023

Курганские власти назвали дату повышения стоимости проезда в автобусах

В Кургане с 10 октября поднимут стоимость проезда в автобусах
© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусное депо. Курган, терминал, банковская карта, оплата проезда, автобусы
С 10 октября проезд на автобусе по Кургану составит 32 рубля Фото:
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Передел транспортного рынка в Кургане

В Кургане с 10 октября проезд на автобусах достигнет 32 рублей. Данный вопрос рассмотрели на заседании департамента регулирования цен и тарифов региона. Информация о повышении стоимости проезда сообщается на сайте одного из курганских СМИ.

«По результатам рассмотрения документов, предоставленных перевозчиками Кургана и администрацией Кургана, правлением департамента предлагается установить предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок Кургана в размере 32 рубля за одну поездку», — цитирует сотрудницу департамента Елену Соколову 45.RU.

Сообщается, что присутствующие на заседании единогласно проголосовали за повышение стоимости проезда на автобусах. Изменения вступят в силу с 10 октября. По информации от СМИ, курганские перевозчики добивались изменений с июля.

Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана объявила о повышении стоимости проезда до официального решения. Власти заявляли, что пассажиры автобусов регулируемых маршрутов будут платить за проезд 32 рубля вместо 30.

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В Кургане с 10 октября проезд на автобусах достигнет 32 рублей. Данный вопрос рассмотрели на заседании департамента регулирования цен и тарифов региона. Информация о повышении стоимости проезда сообщается на сайте одного из курганских СМИ. «По результатам рассмотрения документов, предоставленных перевозчиками Кургана и администрацией Кургана, правлением департамента предлагается установить предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок Кургана в размере 32 рубля за одну поездку», — цитирует сотрудницу департамента Елену Соколову 45.RU. Сообщается, что присутствующие на заседании единогласно проголосовали за повышение стоимости проезда на автобусах. Изменения вступят в силу с 10 октября. По информации от СМИ, курганские перевозчики добивались изменений с июля. Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана объявила о повышении стоимости проезда до официального решения. Власти заявляли, что пассажиры автобусов регулируемых маршрутов будут платить за проезд 32 рубля вместо 30.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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