Курганские власти назвали дату повышения стоимости проезда в автобусах

В Кургане с 10 октября поднимут стоимость проезда в автобусах

С 10 октября проезд на автобусе по Кургану составит 32 рубля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

В Кургане с 10 октября проезд на автобусах достигнет 32 рублей. Данный вопрос рассмотрели на заседании департамента регулирования цен и тарифов региона. Информация о повышении стоимости проезда сообщается на сайте одного из курганских СМИ.

«По результатам рассмотрения документов, предоставленных перевозчиками Кургана и администрацией Кургана, правлением департамента предлагается установить предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок Кургана в размере 32 рубля за одну поездку», — цитирует сотрудницу департамента Елену Соколову 45.RU.

Сообщается, что присутствующие на заседании единогласно проголосовали за повышение стоимости проезда на автобусах. Изменения вступят в силу с 10 октября. По информации от СМИ, курганские перевозчики добивались изменений с июля.

Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана объявила о повышении стоимости проезда до официального решения. Власти заявляли, что пассажиры автобусов регулируемых маршрутов будут платить за проезд 32 рубля вместо 30.