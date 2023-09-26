Мэрия Кургана объявила о повышении стоимости проезда до официального решения

По данным мэрии, стоимость проезда в Кургане с октября поднимут до 32 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

Администрация Кургана объявила жителям, что в октябре пассажиры автобусов регулируемых маршрутов будут платить за проезд 32 рубля вместо 30. При этом областные власти планируют обсудить вопрос максимально допустимого тарифа в Кургане только 3 октября. Информация об этом опубликована на сайте департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области. Пока эта стоимость не может превышать 30 рублей.

«3 октября в 11.00 состоится заседание правления департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области. Повестка: 1. Об установлении предельного максимального тарифа на перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования города Кургана», — указано на сайте ведомства.

Ранее департаментом госрегулирования цен и тарифов было опубликовано постановление об установлении максимально допустимого тарифа на городские перевозки маршрутным автобусом в размере 30 рублей за одну поездку. Постановление вступило в силу с 1 января.

Корреспонденту URA.RU по запросу в администрации Кургана ответили, что нарушений в связи с публикацией нет. Также сообщили, что информация подготовлена на основании произведенных расчетов и опубликованного проекта, который был размещен 21 сентября на сайте департамента госрегулирования. «Конкретная дата изменения регулируемого тарифа в информации не указана. Информация имеет важное социальное значение, поэтому доводится заранее», — рассказали в администрации.

Ранее администрация города объявила о повышении регулируемого тарифа на проезд в курганском городском транспорте. Такое решение объяснили ростом расходов на запчасти, топливо, горюче-смазочные материалы, системы видеонаблюдения, ГЛОНАСС и безопасность.