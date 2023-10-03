ВЦИОМ: восемь из десяти россиян довольны своими жилищными условиями

03 октября 2023 в 13:23 Размер текста - 17 +

Недовольство у россиян чаще всего вызывают коммунальные платежи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Восемь из десяти граждан России довольны своими жилищными условиями (80%). Показатель удовлетворенности растет последние 18 лет. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «Согласно результатам опроса, 8 из 10 россиян в той или иной степени довольны своими жилищными условиями (80%). С начала измерений этот показатель планомерно растет (2005 г. — 48%, 2007 г. — 55%, 2018 г. — 72%, 2023 г. — 80%) преимущественно за счет увеличения доли дающих однозначно утвердительный ответ („вполне удовлетворен“) — за последние 18 лет он стал звучать в 3,8 раз чаще (13% vs. 50%)», — сообщается на официальном сайте ВЦИОМ. Не удовлетворены текущими условиями 18% сограждан, что сильно ниже показателей 18-летней давности. Тогда жилищное положение не устраивало каждого второго россиянина. В исследовании приняли участие 1600 человек. В ходе опроса выяснилось, что причины неудовлетворенности жилищными условиями у россиян меняются. Если в 2007 году чаще всего недовольство вызывала нехватка жилой площади, то сегодня треть россиян не устраивают слишком высокие расходы на оплату ЖКУ. Также каждый четвертый участник опроса обеспокоен отсутствием собственного жилья. Ранее в прогнозе Минэкономразвития РФ говорилось, что в России намерены поднять оплату за коммунальные услуги на 9,8% с 1 июля 2024 года. Окончательные размеры индексации установят власти в каждом регионе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Восемь из десяти граждан России довольны своими жилищными условиями (80%). Показатель удовлетворенности растет последние 18 лет. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «Согласно результатам опроса, 8 из 10 россиян в той или иной степени довольны своими жилищными условиями (80%). С начала измерений этот показатель планомерно растет (2005 г. — 48%, 2007 г. — 55%, 2018 г. — 72%, 2023 г. — 80%) преимущественно за счет увеличения доли дающих однозначно утвердительный ответ („вполне удовлетворен“) — за последние 18 лет он стал звучать в 3,8 раз чаще (13% vs. 50%)», — сообщается на официальном сайте ВЦИОМ. Не удовлетворены текущими условиями 18% сограждан, что сильно ниже показателей 18-летней давности. Тогда жилищное положение не устраивало каждого второго россиянина. В исследовании приняли участие 1600 человек. В ходе опроса выяснилось, что причины неудовлетворенности жилищными условиями у россиян меняются. Если в 2007 году чаще всего недовольство вызывала нехватка жилой площади, то сегодня треть россиян не устраивают слишком высокие расходы на оплату ЖКУ. Также каждый четвертый участник опроса обеспокоен отсутствием собственного жилья. Ранее в прогнозе Минэкономразвития РФ говорилось, что в России намерены поднять оплату за коммунальные услуги на 9,8% с 1 июля 2024 года. Окончательные размеры индексации установят власти в каждом регионе.