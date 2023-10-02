Осужденного за педофилию свердловского тренера доставили в СИЗО

В Екатеринбурге осужденного за педофилию 85-летнего тренера Николая Ражева доставили в СИЗО. Об этом URA.RU рассказала его адвокат Юлия Бузуева.
«В СИЗО Николая Александровича доставили вчера вечером. Он не понимает, что происходит. Он в шоке и подавлен», — пояснила Бузуева. По ее словам, у Ражева шла кровь из носа и подскочило давление.
Бузуева надеется, что Ражева переведут в больницу при СИЗО. «Арестанты и сотрудники [СИЗО] относятся к Ражеву уважительно. Говорят, что ему тут точно не место», — добавила адвокат.
Николая Ражева осудили 2 октября. Он получил два года колонии строгого режима. Уголовное дело против него было возбуждено в 2021 году. Ражева обвинили в педофилии после жалобы одной из бывших воспитанниц.
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