02 октября 2023

Осужденного за педофилию свердловского тренера доставили в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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Николай Ражев после СИЗО-1. Екатеринбург, ражев николай
Адвокат Николая Ражева надеется, что его переведут в больницу при СИЗО Фото:

В Екатеринбурге осужденного за педофилию 85-летнего тренера Николая Ражева доставили в СИЗО. Об этом URA.RU рассказала его адвокат Юлия Бузуева.

«В СИЗО Николая Александровича доставили вчера вечером. Он не понимает, что происходит. Он в шоке и подавлен», — пояснила Бузуева. По ее словам, у Ражева шла кровь из носа и подскочило давление.

Бузуева надеется, что Ражева переведут в больницу при СИЗО. «Арестанты и сотрудники [СИЗО] относятся к Ражеву уважительно. Говорят, что ему тут точно не место», — добавила адвокат.

Николая Ражева осудили 2 октября. Он получил два года колонии строгого режима. Уголовное дело против него было возбуждено в 2021 году. Ражева обвинили в педофилии после жалобы одной из бывших воспитанниц.

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В Екатеринбурге осужденного за педофилию 85-летнего тренера Николая Ражева доставили в СИЗО. Об этом URA.RU рассказала его адвокат Юлия Бузуева. «В СИЗО Николая Александровича доставили вчера вечером. Он не понимает, что происходит. Он в шоке и подавлен», — пояснила Бузуева. По ее словам, у Ражева шла кровь из носа и подскочило давление. Бузуева надеется, что Ражева переведут в больницу при СИЗО. «Арестанты и сотрудники [СИЗО] относятся к Ражеву уважительно. Говорят, что ему тут точно не место», — добавила адвокат. Николая Ражева осудили 2 октября. Он получил два года колонии строгого режима. Уголовное дело против него было возбуждено в 2021 году. Ражева обвинили в педофилии после жалобы одной из бывших воспитанниц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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