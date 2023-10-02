Глава Росприроднадзора Радионова приехала в Челябинск. Фото

03 октября 2023 в 13:45 Размер текста - 17 +

Светлана Радионова 3 октября работает в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Росприроднадзора Светлана Радионова 3 октября работает в Челябинске. Об этом она сообщила в официальном telegram-канале ведомства. «Сегодня работаю на заседании Научно-технического совета Росприроднадзора в Челябинске. В мероприятии принимает участие губернатор Алексей Текслер. Заслушали доклады об опыте региона в решении экологических проблем. Коллеги предложили организовать на территории области эксперимент по созданию системы электронного мониторинга качества воздуха и оперативного реагирования на выбросы. Также прозвучало предложение создать комиссию по контролю за производителями упаковки», — говорится в тексте сообщения. Как ранее пояснили URA.RU в пресс-службе регионального правительства, гостье покажут работу ОГКУ «Центр экологического мониторинга Челябинской области». Также в программе визита значится посещение предприятия УГМК — АО «Челябинский цинковый завод»». Губернатор Алексей Текслер и Светлана Радионова проводят заседание Научно-технического совета Росприроднадзора в Челябинске Фото: пресс-служба Росприроднадзора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова 3 октября работает в Челябинске. Об этом она сообщила в официальном telegram-канале ведомства. «Сегодня работаю на заседании Научно-технического совета Росприроднадзора в Челябинске. В мероприятии принимает участие губернатор Алексей Текслер. Заслушали доклады об опыте региона в решении экологических проблем. Коллеги предложили организовать на территории области эксперимент по созданию системы электронного мониторинга качества воздуха и оперативного реагирования на выбросы. Также прозвучало предложение создать комиссию по контролю за производителями упаковки», — говорится в тексте сообщения. Как ранее пояснили URA.RU в пресс-службе регионального правительства, гостье покажут работу ОГКУ «Центр экологического мониторинга Челябинской области». Также в программе визита значится посещение предприятия УГМК — АО «Челябинский цинковый завод»».