02 октября 2023

Глава Росприроднадзора Радионова приехала в Челябинск. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Радионова. Челябинск
Светлана Радионова 3 октября работает в Челябинске Фото:

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова 3 октября работает в Челябинске. Об этом она сообщила в официальном telegram-канале ведомства.

«Сегодня работаю на заседании Научно-технического совета Росприроднадзора в Челябинске. В мероприятии принимает участие губернатор Алексей Текслер. Заслушали доклады об опыте региона в решении экологических проблем. Коллеги предложили организовать на территории области эксперимент по созданию системы электронного мониторинга качества воздуха и оперативного реагирования на выбросы. Также прозвучало предложение создать комиссию по контролю за производителями упаковки», — говорится в тексте сообщения.

Как ранее пояснили URA.RU в пресс-службе регионального правительства, гостье покажут работу ОГКУ «Центр экологического мониторинга Челябинской области». Также в программе визита значится посещение предприятия УГМК — АО «Челябинский цинковый завод»».

Губернатор Алексей Текслер и Светлана Радионова проводят заседание Научно-технического совета Росприроднадзора в Челябинске
Губернатор Алексей Текслер и Светлана Радионова проводят заседание Научно-технического совета Росприроднадзора в Челябинске
Фото:
Радионова. Челябинск
Фото:
Радионова. Челябинск
Фото:

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Глава Росприроднадзора Светлана Радионова 3 октября работает в Челябинске. Об этом она сообщила в официальном telegram-канале ведомства. «Сегодня работаю на заседании Научно-технического совета Росприроднадзора в Челябинске. В мероприятии принимает участие губернатор Алексей Текслер. Заслушали доклады об опыте региона в решении экологических проблем. Коллеги предложили организовать на территории области эксперимент по созданию системы электронного мониторинга качества воздуха и оперативного реагирования на выбросы. Также прозвучало предложение создать комиссию по контролю за производителями упаковки», — говорится в тексте сообщения. Как ранее пояснили URA.RU в пресс-службе регионального правительства, гостье покажут работу ОГКУ «Центр экологического мониторинга Челябинской области». Также в программе визита значится посещение предприятия УГМК — АО «Челябинский цинковый завод»».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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