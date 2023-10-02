02 октября 2023

Пермская галерея начала перевозить экспонаты в новое здание

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка "Спасенные боги. Деревянная скульптура из собрания Пермской художественной галереи" в Музее Изо. Екатеринбург, музей изо
Деревянные скульптуры демонтируют Фото:

Пермская художественная галерея начала переезжать в завод Шпагина. Первыми закрыли русский отдел и зал деревянной скульптуры. Сотрудники демонтируют картины и упаковывают экспонаты.

«Сегодня, 3 октября, Пермская галерея закрыла для посетителей постоянные экспозиции, сотрудники начали снимать экспонаты, чтобы подготовить их к переезду», — сообщает портал 59.ru. Экспонаты перевезут во временное фондохранилище на заводе Шпагина. Там они будут находится, пока достраивают новое здание галереи.

Уточняется, что до конца октября галерея продолжит свою работу в старом здании. Посетители могут увидеть выставки «Чугун. Уральская классика» (6+), «Небесные покровители земли русской» (0+), «Узоры декоративно-прикладного и ювелирного искусства России» (0+) и «Арка, балка, капитель» (0+).

Ранее URA.RU рассказало, что Пермская художественная галерея представила свои экспонаты в Третьяковской галерее. На открытии выставки выступил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

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Пермская художественная галерея начала переезжать в завод Шпагина. Первыми закрыли русский отдел и зал деревянной скульптуры. Сотрудники демонтируют картины и упаковывают экспонаты. «Сегодня, 3 октября, Пермская галерея закрыла для посетителей постоянные экспозиции, сотрудники начали снимать экспонаты, чтобы подготовить их к переезду», — сообщает портал 59.ru. Экспонаты перевезут во временное фондохранилище на заводе Шпагина. Там они будут находится, пока достраивают новое здание галереи. Уточняется, что до конца октября галерея продолжит свою работу в старом здании. Посетители могут увидеть выставки «Чугун. Уральская классика» (6+), «Небесные покровители земли русской» (0+), «Узоры декоративно-прикладного и ювелирного искусства России» (0+) и «Арка, балка, капитель» (0+). Ранее URA.RU рассказало, что Пермская художественная галерея представила свои экспонаты в Третьяковской галерее. На открытии выставки выступил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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