Пермская галерея начала перевозить экспонаты в новое здание

Деревянные скульптуры демонтируют Фото: Размик Закарян © URA.RU

Пермская художественная галерея начала переезжать в завод Шпагина. Первыми закрыли русский отдел и зал деревянной скульптуры. Сотрудники демонтируют картины и упаковывают экспонаты.

«Сегодня, 3 октября, Пермская галерея закрыла для посетителей постоянные экспозиции, сотрудники начали снимать экспонаты, чтобы подготовить их к переезду», — сообщает портал 59.ru. Экспонаты перевезут во временное фондохранилище на заводе Шпагина. Там они будут находится, пока достраивают новое здание галереи.

Уточняется, что до конца октября галерея продолжит свою работу в старом здании. Посетители могут увидеть выставки «Чугун. Уральская классика» (6+), «Небесные покровители земли русской» (0+), «Узоры декоративно-прикладного и ювелирного искусства России» (0+) и «Арка, балка, капитель» (0+).

Ранее URA.RU рассказало, что Пермская художественная галерея представила свои экспонаты в Третьяковской галерее. На открытии выставки выступил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.