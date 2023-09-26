В Москве в Третьяковской галерее открылась выставка экспонатов из Пермской художественной галереи. Здесь представлены живопись, иконопись, а также образцы пермской деревянной скульптуры (пермских богов). На вернисаже выступил глава Прикамья Дмитрий Махонин, который напомнил, о тесных связях двух музеев.
«Прекрасно вы все знаете, какая связь между нашими галереями. Это и сотрудничество во время эвакуации, спасение ценностей Третьяковки, также в 2020 году была выставка „Спасибо Пермь“, когда коллекция Третьяковки гостила в Перми. Мы ценим это сотрудничество, думаю, что оно будет продолжаться веками», — сказал Махонин. Видео выступления опубликовано Пермской галереей в соцсетях.
Как рассказывало ранее URA.RU, выставка «От иконы к авангарду» приурочена к 300-летию Перми. В Москву из Пермской галереи привезли около 80 экспонатов. Это иконы, предметы церковного убранства, деревянная скульптура, живопись.
Пермский боги на время поселились в Третьяковской галерее
Пермская художественная галерея в ВК https://vk.com/permartmuseum
Древние иконы с пермской земли могут увидеть жители и гости Москвы
Пермская художественная галерея в ВК https://vk.com/permartmuseum
Живописный полотна из пермской коллекции теперь украшают стены Третьяковки
Пермская художественная галерея в ВК https://vk.com/permartmuseum
В Москве в Третьяковской галерее открылась выставка экспонатов из Пермской художественной галереи. Здесь представлены живопись, иконопись, а также образцы пермской деревянной скульптуры (пермских богов). На вернисаже выступил глава Прикамья Дмитрий Махонин, который напомнил, о тесных связях двух музеев. «Прекрасно вы все знаете, какая связь между нашими галереями. Это и сотрудничество во время эвакуации, спасение ценностей Третьяковки, также в 2020 году была выставка „Спасибо Пермь“, когда коллекция Третьяковки гостила в Перми. Мы ценим это сотрудничество, думаю, что оно будет продолжаться веками», — сказал Махонин. Видео выступления опубликовано Пермской галереей в соцсетях. Как рассказывало ранее URA.RU, выставка «От иконы к авангарду» приурочена к 300-летию Перми. В Москву из Пермской галереи привезли около 80 экспонатов. Это иконы, предметы церковного убранства, деревянная скульптура, живопись.