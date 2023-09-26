26 сентября 2023

Губернатор Махонин открыл москвичам пермских богов. Фото

Дмитрий Махонин открыл в Третьяковке выставку Пермской галереи
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экспонаты Художественной галлереи. Пермь, пермская художественная галерея, пермские боги, спассо-переображенский кафедральный собор
Пермскую деревянную скульптуру теперь могут увидеть москвичи и гости столицы Фото:

В Москве в Третьяковской галерее открылась выставка экспонатов из Пермской художественной галереи. Здесь представлены живопись, иконопись, а также образцы пермской деревянной скульптуры (пермских богов). На вернисаже выступил глава Прикамья Дмитрий Махонин, который напомнил, о тесных связях двух музеев.

«Прекрасно вы все знаете, какая связь между нашими галереями. Это и сотрудничество во время эвакуации, спасение ценностей Третьяковки, также в 2020 году была выставка „Спасибо Пермь“, когда коллекция Третьяковки гостила в Перми. Мы ценим это сотрудничество, думаю, что оно будет продолжаться веками», — сказал Махонин. Видео выступления опубликовано Пермской галереей в соцсетях.

Как рассказывало ранее URA.RU, выставка «От иконы к авангарду» приурочена к 300-летию Перми. В Москву из Пермской галереи привезли около 80 экспонатов. Это иконы, предметы церковного убранства, деревянная скульптура, живопись.

Пермский боги на время поселились в Третьяковской галерее
Пермский боги на время поселились в Третьяковской галерее
Древние иконы с пермской земли могут увидеть жители и гости Москвы
Древние иконы с пермской земли могут увидеть жители и гости Москвы
Живописный полотна из пермской коллекции теперь украшают стены Третьяковки
Живописный полотна из пермской коллекции теперь украшают стены Третьяковки

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве в Третьяковской галерее открылась выставка экспонатов из Пермской художественной галереи. Здесь представлены живопись, иконопись, а также образцы пермской деревянной скульптуры (пермских богов). На вернисаже выступил глава Прикамья Дмитрий Махонин, который напомнил, о тесных связях двух музеев. «Прекрасно вы все знаете, какая связь между нашими галереями. Это и сотрудничество во время эвакуации, спасение ценностей Третьяковки, также в 2020 году была выставка „Спасибо Пермь“, когда коллекция Третьяковки гостила в Перми. Мы ценим это сотрудничество, думаю, что оно будет продолжаться веками», — сказал Махонин. Видео выступления опубликовано Пермской галереей в соцсетях. Как рассказывало ранее URA.RU, выставка «От иконы к авангарду» приурочена к 300-летию Перми. В Москву из Пермской галереи привезли около 80 экспонатов. Это иконы, предметы церковного убранства, деревянная скульптура, живопись.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...