Губернатор Махонин открыл москвичам пермских богов. Фото

Дмитрий Махонин открыл в Третьяковке выставку Пермской галереи

27 сентября 2023 в 10:16 Размер текста - 17 +

Пермскую деревянную скульптуру теперь могут увидеть москвичи и гости столицы Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Москве в Третьяковской галерее открылась выставка экспонатов из Пермской художественной галереи. Здесь представлены живопись, иконопись, а также образцы пермской деревянной скульптуры (пермских богов). На вернисаже выступил глава Прикамья Дмитрий Махонин, который напомнил, о тесных связях двух музеев. «Прекрасно вы все знаете, какая связь между нашими галереями. Это и сотрудничество во время эвакуации, спасение ценностей Третьяковки, также в 2020 году была выставка „Спасибо Пермь“, когда коллекция Третьяковки гостила в Перми. Мы ценим это сотрудничество, думаю, что оно будет продолжаться веками», — сказал Махонин. Видео выступления опубликовано Пермской галереей в соцсетях. Как рассказывало ранее URA.RU, выставка «От иконы к авангарду» приурочена к 300-летию Перми. В Москву из Пермской галереи привезли около 80 экспонатов. Это иконы, предметы церковного убранства, деревянная скульптура, живопись. Пермский боги на время поселились в Третьяковской галерее Пермская художественная галерея в ВК https://vk.com/permartmuseum Древние иконы с пермской земли могут увидеть жители и гости Москвы Пермская художественная галерея в ВК https://vk.com/permartmuseum Живописный полотна из пермской коллекции теперь украшают стены Третьяковки Пермская художественная галерея в ВК https://vk.com/permartmuseum

В Москве в Третьяковской галерее открылась выставка экспонатов из Пермской художественной галереи. Здесь представлены живопись, иконопись, а также образцы пермской деревянной скульптуры (пермских богов). На вернисаже выступил глава Прикамья Дмитрий Махонин, который напомнил, о тесных связях двух музеев. «Прекрасно вы все знаете, какая связь между нашими галереями. Это и сотрудничество во время эвакуации, спасение ценностей Третьяковки, также в 2020 году была выставка „Спасибо Пермь“, когда коллекция Третьяковки гостила в Перми. Мы ценим это сотрудничество, думаю, что оно будет продолжаться веками», — сказал Махонин. Видео выступления опубликовано Пермской галереей в соцсетях. Как рассказывало ранее URA.RU, выставка «От иконы к авангарду» приурочена к 300-летию Перми. В Москву из Пермской галереи привезли около 80 экспонатов. Это иконы, предметы церковного убранства, деревянная скульптура, живопись.