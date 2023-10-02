Пермский экс-депутат, осужденный за хищение денег, вышел на свободу

Осужденного пермского экс-депутата Нелюбина освободили досрочно

Нелюбина освободили досрочно Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Суд освободил из колонии бывшего депутата Законодательного собрания Пермского края и экс-акционера «Экопромбанка» Владимира Нелюбина. Он был осужден на 6,5 лет за хищение более 200 млн рублей, но вышел условно-досрочно.

«Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону удовлетворил ходатайство Владимира Нелюбина об условно-досрочном освобождении. Заседание, где было принято указанное решение, состоялось 5 сентября», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу суда. Уточняется, что Нелюбин после освобождения должен будет больше года проживать в Ростове-на-Дону, где он зарегистрирован.

Владимир Нелюбин попал в колонию в 2019 году. Он обвинялся в хищении 215 млн рублей АО «АКБ „Экопромбанк“» и 7 млн рублей вкладчицы кредитной организации. Суд установил, что преступления он совершал вместе со своим деловым партнером Игорем Куйдой. Свою вину Нелюбин отрицал.