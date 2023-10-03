В свердловской школе из-за распыления газового баллона пострадали 9 человек

В больницу увезли троих пострадавших (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Верхней Салде в школе распылили газовый баллон, из-за этого пострадали девять человек. По данным минздрава Свердловской области, один пострадавший находится в реанимационном отделении.

«В школе в Верхней Салде из-за распыления газового баллона пострадали девять человек. Один пациент госпитализирован в реанимационное отделение, его состояние контролируют спасатели ТЦМК», — пишет telegram-канал «Минздрав Свердловской области».

Еще двух школьников доставили в детское соматическое отделение. Остальным врачи оказали помощь на месте. По данным верхнесалдинского «Городского вестника», ЧП произошло в школе №3.