В свердловской школе из-за распыления газового баллона пострадали 9 человек

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Город. Клипарт. Курган, ученики, школьная форма, дети, школьники
В больницу увезли троих пострадавших (архивное фото) Фото:

В Верхней Салде в школе распылили газовый баллон, из-за этого пострадали девять человек. По данным минздрава Свердловской области, один пострадавший находится в реанимационном отделении.

«В школе в Верхней Салде из-за распыления газового баллона пострадали девять человек. Один пациент госпитализирован в реанимационное отделение, его состояние контролируют спасатели ТЦМК», — пишет telegram-канал «Минздрав Свердловской области».

Еще двух школьников доставили в детское соматическое отделение. Остальным врачи оказали помощь на месте. По данным верхнесалдинского «Городского вестника», ЧП произошло в школе №3.

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В Верхней Салде в школе распылили газовый баллон, из-за этого пострадали девять человек. По данным минздрава Свердловской области, один пострадавший находится в реанимационном отделении. «В школе в Верхней Салде из-за распыления газового баллона пострадали девять человек. Один пациент госпитализирован в реанимационное отделение, его состояние контролируют спасатели ТЦМК», — пишет telegram-канал «Минздрав Свердловской области». Еще двух школьников доставили в детское соматическое отделение. Остальным врачи оказали помощь на месте. По данным верхнесалдинского «Городского вестника», ЧП произошло в школе №3.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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