Раскрыты подробности ЧП в свердловской школе, где пострадали 9 детей

В школе Верхней Салды мальчик украл у другого газовый баллончик и распылил
© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП произошло из-за шалости ребенка (архивное фото) Фото:

В школу Верхней Салды (Свердловская область) газовый баллончик принес шестиклассник. Другой ученик тайком вытащил средство самообороны из кармана товарища и из шалости распылил в туалете. Подробности присшествия URA.RU раскрыл источник в местных экстренных службах.

«Ученик 6-го класса принес в школу газовый баллончик. Другой мальчик тайком стащил у него этот баллон и из озорства распылил в мужском туалете. По вентиляции слезоточивый газ распространился по школе, пострадали девять учеников средних классов», — пояснил собеседник агентства.

Все дети были госпитализированы в больницу. В данный момент их состояние улучшилось, многие отпущены домой. «Один мальчик попал в реанимацию, но не из-за тяжелого физического состояния, а из-за стресса: ребенок сильно испугался», — добавил источник.

Ранее свердловский минздрав сообщал, что в верхнесалдинской школе № 3 неизвестный распылил перцовый баллончик. Девять человек пострадали, некоторые были доставлены в больницу.

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В школу Верхней Салды (Свердловская область) газовый баллончик принес шестиклассник. Другой ученик тайком вытащил средство самообороны из кармана товарища и из шалости распылил в туалете. Подробности присшествия URA.RU раскрыл источник в местных экстренных службах. «Ученик 6-го класса принес в школу газовый баллончик. Другой мальчик тайком стащил у него этот баллон и из озорства распылил в мужском туалете. По вентиляции слезоточивый газ распространился по школе, пострадали девять учеников средних классов», — пояснил собеседник агентства. Все дети были госпитализированы в больницу. В данный момент их состояние улучшилось, многие отпущены домой. «Один мальчик попал в реанимацию, но не из-за тяжелого физического состояния, а из-за стресса: ребенок сильно испугался», — добавил источник. Ранее свердловский минздрав сообщал, что в верхнесалдинской школе № 3 неизвестный распылил перцовый баллончик. Девять человек пострадали, некоторые были доставлены в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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