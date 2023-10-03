Раскрыты подробности ЧП в свердловской школе, где пострадали 9 детей

В школе Верхней Салды мальчик украл у другого газовый баллончик и распылил

ЧП произошло из-за шалости ребенка (архивное фото) Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В школу Верхней Салды (Свердловская область) газовый баллончик принес шестиклассник. Другой ученик тайком вытащил средство самообороны из кармана товарища и из шалости распылил в туалете. Подробности присшествия URA.RU раскрыл источник в местных экстренных службах.

«Ученик 6-го класса принес в школу газовый баллончик. Другой мальчик тайком стащил у него этот баллон и из озорства распылил в мужском туалете. По вентиляции слезоточивый газ распространился по школе, пострадали девять учеников средних классов», — пояснил собеседник агентства.

Все дети были госпитализированы в больницу. В данный момент их состояние улучшилось, многие отпущены домой. «Один мальчик попал в реанимацию, но не из-за тяжелого физического состояния, а из-за стресса: ребенок сильно испугался», — добавил источник.

Ранее свердловский минздрав сообщал, что в верхнесалдинской школе № 3 неизвестный распылил перцовый баллончик. Девять человек пострадали, некоторые были доставлены в больницу.