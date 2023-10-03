Власти РФ раскрыли цель по ценам на бензин на следующий год

Александр Новак: в 2024 правительство РФ будет удерживать цены на бензин

03 октября 2023 в 15:35 Размер текста - 17 +

Александр Новак заявил, что правительство успешно справлялось со сдерживанием цен в прошлые годы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Задача правительства РФ на 2024 год заключается в том, чтобы цены на топливо на автомобильных заправках в течение года держались на уровне не выше инфляции. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Валдайского форума. «Наша ключевая задача в том, чтобы цены на заправках в течение года росли на уровне не выше инфляции», — сообщил Новак. Его слова передает корреспондент РИА Новости. Новак отметил, что данная задача успешно выполнялась в предыдущие года. Глава Минфина РФ Антон Силуанов допустил, что инфляция в РФ в 2023 году составит около 6%. Министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что инфляция ощутимо снизится к концу 2024 года до 4,5%. Ранее ФАС сообщила, что региональные управления ведомства начали возбуждать дела против компаний за продажу бензина по повышенным ценам. Президент РФ Владимир Путин говорил о необходимости взять под контроль стоимость бензина, передает RT.

Задача правительства РФ на 2024 год заключается в том, чтобы цены на топливо на автомобильных заправках в течение года держались на уровне не выше инфляции. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Валдайского форума. «Наша ключевая задача в том, чтобы цены на заправках в течение года росли на уровне не выше инфляции», — сообщил Новак. Его слова передает корреспондент РИА Новости. Новак отметил, что данная задача успешно выполнялась в предыдущие года. Глава Минфина РФ Антон Силуанов допустил, что инфляция в РФ в 2023 году составит около 6%. Министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что инфляция ощутимо снизится к концу 2024 года до 4,5%. Ранее ФАС сообщила, что региональные управления ведомства начали возбуждать дела против компаний за продажу бензина по повышенным ценам. Президент РФ Владимир Путин говорил о необходимости взять под контроль стоимость бензина, передает RT.