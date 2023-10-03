Власти РФ раскрыли цель по ценам на бензин на следующий год

Задача правительства РФ на 2024 год заключается в том, чтобы цены на топливо на автомобильных заправках в течение года держались на уровне не выше инфляции. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Валдайского форума.
«Наша ключевая задача в том, чтобы цены на заправках в течение года росли на уровне не выше инфляции», — сообщил Новак. Его слова передает корреспондент РИА Новости. Новак отметил, что данная задача успешно выполнялась в предыдущие года.
Глава Минфина РФ Антон Силуанов допустил, что инфляция в РФ в 2023 году составит около 6%. Министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что инфляция ощутимо снизится к концу 2024 года до 4,5%.
Ранее ФАС сообщила, что региональные управления ведомства начали возбуждать дела против компаний за продажу бензина по повышенным ценам. Президент РФ Владимир Путин говорил о необходимости взять под контроль стоимость бензина, передает RT.
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