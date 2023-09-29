ФАС начала возбуждать первые дела из-за цен на бензин

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Рейд по АЗС со специалистами из лаборатории энергоэффективности. Курган, бензин, топливо, азс
Управления ФАС по всей стране начали возбуждать административные дела в отношении компаний, реализующих бензин Фото:

Региональные управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) начали возбуждать дела против компаний за продажу бензина по повышенным ценам. Об этом сообщается на официальном сайте ФАС.

«УФАС России <…> возбудило дело против компаний, которые реализовывали моторное топливо с нефтебаз по завышенной цене», — отмечается на сайте антимонопольной службы. Антимонопольные дела были возбуждены Белгородским, Ростовским, Ставропольским, Краснодарским и Дагестанским управлениями. Среди компаний оказались «Осколнефтеснаб», «Газпромнефть-Региональные продажи», «Гудвил-А», «Реалграмм», «Ильский НПЗ им. А.А. Шамара», «Славянск ЭКО», а также Ассоциации владельцев автозаправочных станций.

Президент РФ Владимир Путин говорил о необходимости взять под контроль цены на бензин. В Минэнерго пообещали снижение стоимости топлива.

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Региональные управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) начали возбуждать дела против компаний за продажу бензина по повышенным ценам. Об этом сообщается на официальном сайте ФАС. «УФАС России <…> возбудило дело против компаний, которые реализовывали моторное топливо с нефтебаз по завышенной цене», — отмечается на сайте антимонопольной службы. Антимонопольные дела были возбуждены Белгородским, Ростовским, Ставропольским, Краснодарским и Дагестанским управлениями. Среди компаний оказались «Осколнефтеснаб», «Газпромнефть-Региональные продажи», «Гудвил-А», «Реалграмм», «Ильский НПЗ им. А.А. Шамара», «Славянск ЭКО», а также Ассоциации владельцев автозаправочных станций. Президент РФ Владимир Путин говорил о необходимости взять под контроль цены на бензин. В Минэнерго пообещали снижение стоимости топлива.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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