ФАС начала возбуждать первые дела из-за цен на бензин

29 сентября 2023 в 12:42 Размер текста - 17 +

Управления ФАС по всей стране начали возбуждать административные дела в отношении компаний, реализующих бензин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Региональные управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) начали возбуждать дела против компаний за продажу бензина по повышенным ценам. Об этом сообщается на официальном сайте ФАС. «УФАС России <…> возбудило дело против компаний, которые реализовывали моторное топливо с нефтебаз по завышенной цене», — отмечается на сайте антимонопольной службы. Антимонопольные дела были возбуждены Белгородским, Ростовским, Ставропольским, Краснодарским и Дагестанским управлениями. Среди компаний оказались «Осколнефтеснаб», «Газпромнефть-Региональные продажи», «Гудвил-А», «Реалграмм», «Ильский НПЗ им. А.А. Шамара», «Славянск ЭКО», а также Ассоциации владельцев автозаправочных станций. Президент РФ Владимир Путин говорил о необходимости взять под контроль цены на бензин. В Минэнерго пообещали снижение стоимости топлива.

Региональные управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) начали возбуждать дела против компаний за продажу бензина по повышенным ценам. Об этом сообщается на официальном сайте ФАС. «УФАС России <…> возбудило дело против компаний, которые реализовывали моторное топливо с нефтебаз по завышенной цене», — отмечается на сайте антимонопольной службы. Антимонопольные дела были возбуждены Белгородским, Ростовским, Ставропольским, Краснодарским и Дагестанским управлениями. Среди компаний оказались «Осколнефтеснаб», «Газпромнефть-Региональные продажи», «Гудвил-А», «Реалграмм», «Ильский НПЗ им. А.А. Шамара», «Славянск ЭКО», а также Ассоциации владельцев автозаправочных станций. Президент РФ Владимир Путин говорил о необходимости взять под контроль цены на бензин. В Минэнерго пообещали снижение стоимости топлива.