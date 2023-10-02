Суд не стал отменять скандальную премию мэру курганского города

Суд отклонил иск прокурора об отмене решения гордумы о назначении премии мэру Шадринска Антону Мокану Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Районный суд Шадринска (Курганская область) отказал в иске межрайонному прокурору об отмене премии мэру Антону Мокану, которую ему согласовали депутаты шадринской гордумы. Об этом URA.RU сообщил представитель общественной палаты города Александр Андрюков.

«Прокурору отказали в иске. 13 октября будет вынесено решение и изложены доводы суда. Мы полагаем, что по крайней мере, решение суда незаконно», — говорит Андрюков. На сайте суда также расположена информация о том, что иск прокурора был отклонен. «Истец — шадринский межрайонный прокурор. Ответчик — шадринская городская дума. <…> Вынесено решение об отказе в удовлетворении административного иска», — указано на сайте.

Со слов Андрюкова, ранее представители гордумы отвечали, что премия Мокану была выделена лично губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. «Некоторые депутаты шадринской гордумы направляли нас за объяснениями по поводу назначения премии к губернатору. На суде же выяснилось, что деньги вообще выделялись на сбалансирование бюджета Шадринска», — отмечает общественник.

Редакция URA.RU связалась с приемной шадринского районного суда для уточнения информации. Помощник судьи сказала, что она не может предоставить информацию, кроме той, что размещена на официальном сайте суда, поскольку это доступно только «участникам процесса».

В пресс-службу суда был направлен запрос. Ответ на него ожидается. Также корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу администрации Шадринска. После получения ответа, новость будет дополнена.

Ранее URA.RU писало, что гордума Шадринска приняла решение поощрить главу города Антона Мокана премией в 172 тысячи рублей в конце 2022 года. Позже прокуратура направляла в гордуму протест, требуя отменить решение депутатов, которые согласились выдать Мокану премию в размере 172 414 рублей по итогам года. Но депутаты отклонили протест прокурора. Из-за этого шадринский межрайонный прокурор Василий Григорьев подал в суд на местную гордуму.