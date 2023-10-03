Свердловского серийного маньяка отправили за решетку за убийства 17-летней давности

Мужчину из Каменска-Уральского осудили за убийства 17-летней давности
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Курганской области Ванюкова Романа. Курган, заключенные, колония, решетка, обвиняемый, скамья подсудимых, судебное заседание, суд, арестант, судебный процесс, клетка
Мужчину осудили на 17 лет лишения свободы (архивное фото) Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) отправили за решетку 44-летнего слесаря Михаила Незнамова, который 17 лет назад убил пятерых женщин. Об этом сообщила старший помощник прокурора Свердловской области по связям со СМИ и общественностью Марина Канатова.

«Государственный обвинитель представил доказательства того, в период с 2000 по 2005 годы слесарь одного из предприятий города Каменска-Уральского совершил убийство пяти молодых женщин. Одной из потерпевших на момент преступления было 17 лет, самой старшей — 29 лет. Он знакомился с потерпевшими на улицах Каменска-Уральского, затем в безлюдных местах расправлялся с ними. Все женщины были им задушены», — заявили в ведомстве.

Мужчина признан виновным по пунктам «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц с целью скрыть другое преступление, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера). По итогу Красногорский районный суд города Каменска-Уральского назначил Незнамову наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) отправили за решетку 44-летнего слесаря Михаила Незнамова, который 17 лет назад убил пятерых женщин. Об этом сообщила старший помощник прокурора Свердловской области по связям со СМИ и общественностью Марина Канатова. «Государственный обвинитель представил доказательства того, в период с 2000 по 2005 годы слесарь одного из предприятий города Каменска-Уральского совершил убийство пяти молодых женщин. Одной из потерпевших на момент преступления было 17 лет, самой старшей — 29 лет. Он знакомился с потерпевшими на улицах Каменска-Уральского, затем в безлюдных местах расправлялся с ними. Все женщины были им задушены», — заявили в ведомстве. Мужчина признан виновным по пунктам «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц с целью скрыть другое преступление, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера). По итогу Красногорский районный суд города Каменска-Уральского назначил Незнамову наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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