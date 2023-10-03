Свердловского серийного маньяка отправили за решетку за убийства 17-летней давности

Мужчину из Каменска-Уральского осудили за убийства 17-летней давности

Мужчину осудили на 17 лет лишения свободы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Каменске-Уральском (Свердловская область) отправили за решетку 44-летнего слесаря Михаила Незнамова, который 17 лет назад убил пятерых женщин. Об этом сообщила старший помощник прокурора Свердловской области по связям со СМИ и общественностью Марина Канатова.

«Государственный обвинитель представил доказательства того, в период с 2000 по 2005 годы слесарь одного из предприятий города Каменска-Уральского совершил убийство пяти молодых женщин. Одной из потерпевших на момент преступления было 17 лет, самой старшей — 29 лет. Он знакомился с потерпевшими на улицах Каменска-Уральского, затем в безлюдных местах расправлялся с ними. Все женщины были им задушены», — заявили в ведомстве.

Мужчина признан виновным по пунктам «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц с целью скрыть другое преступление, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера). По итогу Красногорский районный суд города Каменска-Уральского назначил Незнамову наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.