В Тюмени выросли цены на курицу и яйца

В тюменских продуктовых магазинах выросли цены на курицу и яйца. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала директор одного из сетевых супермаркетов.
«Курица заметно подорожала. Пару недель назад тушка стоила в районе 160 рублей за килограмм, сейчас цена уже 189 рублей. На разделку (отдельные части птицы — прим. URA.RU.) также выросла стоимость, где-то на 20 рублей», — рассказала директор сетевого магазина.
Тюменка добавила, что к ним в магазин пришло постановление от производителей о сокращении поставок курицы. Точные причины, по словам собеседницы агентства, поставщики не называют.
Дефицит курицы сказался и на стоимости яиц. По словам директора магазина, в среднем цена повысилась на 16%. При этом повышение зафиксировано одномоментно с увеличением стоимости куриного мяса.
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