В Тюмени выросли цены на курицу и яйца

03 октября 2023 в 15:46 Размер текста - 17 +

Цена на курицу увеличилась почти на 18%, на яйца — на 16% Фото: Илья Московец © URA.RU В тюменских продуктовых магазинах выросли цены на курицу и яйца. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала директор одного из сетевых супермаркетов. «Курица заметно подорожала. Пару недель назад тушка стоила в районе 160 рублей за килограмм, сейчас цена уже 189 рублей. На разделку (отдельные части птицы — прим. URA.RU.) также выросла стоимость, где-то на 20 рублей», — рассказала директор сетевого магазина. Тюменка добавила, что к ним в магазин пришло постановление от производителей о сокращении поставок курицы. Точные причины, по словам собеседницы агентства, поставщики не называют. Дефицит курицы сказался и на стоимости яиц. По словам директора магазина, в среднем цена повысилась на 16%. При этом повышение зафиксировано одномоментно с увеличением стоимости куриного мяса.

В тюменских продуктовых магазинах выросли цены на курицу и яйца. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала директор одного из сетевых супермаркетов. «Курица заметно подорожала. Пару недель назад тушка стоила в районе 160 рублей за килограмм, сейчас цена уже 189 рублей. На разделку (отдельные части птицы — прим. URA.RU.) также выросла стоимость, где-то на 20 рублей», — рассказала директор сетевого магазина. Тюменка добавила, что к ним в магазин пришло постановление от производителей о сокращении поставок курицы. Точные причины, по словам собеседницы агентства, поставщики не называют. Дефицит курицы сказался и на стоимости яиц. По словам директора магазина, в среднем цена повысилась на 16%. При этом повышение зафиксировано одномоментно с увеличением стоимости куриного мяса.