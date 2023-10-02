02 октября 2023

В Тюмени выросли цены на курицу и яйца

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт с Ириной Текслер. Магнитогорск, витрина, курица, мясо, продуктовый магазин
Цена на курицу увеличилась почти на 18%, на яйца — на 16% Фото:

В тюменских продуктовых магазинах выросли цены на курицу и яйца. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала директор одного из сетевых супермаркетов.

«Курица заметно подорожала. Пару недель назад тушка стоила в районе 160 рублей за килограмм, сейчас цена уже 189 рублей. На разделку (отдельные части птицы — прим. URA.RU.) также выросла стоимость, где-то на 20 рублей», — рассказала директор сетевого магазина.

Тюменка добавила, что к ним в магазин пришло постановление от производителей о сокращении поставок курицы. Точные причины, по словам собеседницы агентства, поставщики не называют.

Дефицит курицы сказался и на стоимости яиц. По словам директора магазина, в среднем цена повысилась на 16%. При этом повышение зафиксировано одномоментно с увеличением стоимости куриного мяса.

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В тюменских продуктовых магазинах выросли цены на курицу и яйца. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала директор одного из сетевых супермаркетов. «Курица заметно подорожала. Пару недель назад тушка стоила в районе 160 рублей за килограмм, сейчас цена уже 189 рублей. На разделку (отдельные части птицы — прим. URA.RU.) также выросла стоимость, где-то на 20 рублей», — рассказала директор сетевого магазина. Тюменка добавила, что к ним в магазин пришло постановление от производителей о сокращении поставок курицы. Точные причины, по словам собеседницы агентства, поставщики не называют. Дефицит курицы сказался и на стоимости яиц. По словам директора магазина, в среднем цена повысилась на 16%. При этом повышение зафиксировано одномоментно с увеличением стоимости куриного мяса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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