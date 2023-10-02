Полиция ЯНАО возбудила дело против мошенников, обманувших Надежду Гудкову

В полиции ЯНАО возбудили уголовное дело по факту хищения средств у депутата заксобрания Гудковой Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Полиция ЯНАО возбудила уголовное дело по факту хищения денежных средств у депутата окружного законодательного собрания Надежды Гудковой. Об этом URA.RU стало известно от источников в силовых структурах.

«По факту мошеннических действий и хищении денежных средств у депутата заксобрания ЯНАО Надежды Гудковой полиция возбудила уголовное дело. Сумма ущерба не разглашается», — сообщил собеседник URA.RU.

Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу окружного УМВД. На момент публикации новости ответ не получен.

Сама Надежда Гудкова опубликовала в социальных сетях пост, в котором сообщила, что стала объектом массированной атаки мошенников. В официальном telegram-канале Гудкова написала, что вопросом занимаются правоохранительные органы.

Ранее URA.RU рассказало, что Гудкова попалась на уловки мошенников, переведя денежные средства на так называемые «безопасные счета». По данным журналистов Mash, размер ущерба депутата составил более 30 миллионов рублей.