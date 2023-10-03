Застройщики Екатеринбурга трое суток бились за землю с москвичами и проиграли

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Стройплощадка. Екатеринбург, кран, строительные леса, строительство, стройка
На улице Вилонова построят 79 тысяч кв. м. жилья (архивное фото) Фото:

Московская компания «Самолет», заходящая в Екатеринбург, купила второй участок в городе — по итогам торгов, растянувшихся на несколько дней. Об этом URA.RU рассказали в администрации.

Участок в два гектара на перекрестке улиц Вилонова и Учитетей включили в план реновации (формально — комплексное развитие территории, КРТ) в июле. Там находятся шесть ветхих домов и недостроенный офисник «Бриг». Планировалось, что на их месте построят 79 тысяч квадратных метров жилья.

Стартовая стоимость участка — 500,6 тысячи рублей. Торги на площадке «РТС-Тендер» начались в 11 часов 28 сентября, а завершились только в 14:40 3 октября, в выходные был перерыв. Все дело в регламенте — шаг аукциона составил всего 25 тысяч рублей, а между ставками от участников было 10 минут.

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С «Самолетом», по данным агентства, конкурировали «Атомстройкомплекс» Валерия Ананьева, TEN Сергея Трофимова и «Союз» Ильи Енина. Соревнование межу ними закончилось на отметке 225,9 миллиона рублей. То есть цена выросла в 450 раз. Два других участка под КРТ — на улицах Летчиков и Кварцевой — вызвали меньший ажиотаж: итоги торгов подвели еще 29 сентября. Первый участок достался так же «Самолету», прежде не имевшему земли в Екатеринбурге, второй — «Палниксу» (ООО «ООО СЗ Бессарабская 1»).

Деньги, вырученные от продажи участка на ул. Вилонова, потратят на строительство детского сада — там, где это особенно необходимо. Решение мэр Алексей Орлов уже принял.

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Московская компания «Самолет», заходящая в Екатеринбург, купила второй участок в городе — по итогам торгов, растянувшихся на несколько дней. Об этом URA.RU рассказали в администрации. Участок в два гектара на перекрестке улиц Вилонова и Учитетей включили в план реновации (формально — комплексное развитие территории, КРТ) в июле. Там находятся шесть ветхих домов и недостроенный офисник «Бриг». Планировалось, что на их месте построят 79 тысяч квадратных метров жилья. Стартовая стоимость участка — 500,6 тысячи рублей. Торги на площадке «РТС-Тендер» начались в 11 часов 28 сентября, а завершились только в 14:40 3 октября, в выходные был перерыв. Все дело в регламенте — шаг аукциона составил всего 25 тысяч рублей, а между ставками от участников было 10 минут. С «Самолетом», по данным агентства, конкурировали «Атомстройкомплекс» Валерия Ананьева, TEN Сергея Трофимова и «Союз» Ильи Енина. Соревнование межу ними закончилось на отметке 225,9 миллиона рублей. То есть цена выросла в 450 раз. Два других участка под КРТ — на улицах Летчиков и Кварцевой — вызвали меньший ажиотаж: итоги торгов подвели еще 29 сентября. Первый участок достался так же «Самолету», прежде не имевшему земли в Екатеринбурге, второй — «Палниксу» (ООО «ООО СЗ Бессарабская 1»). Деньги, вырученные от продажи участка на ул. Вилонова, потратят на строительство детского сада — там, где это особенно необходимо. Решение мэр Алексей Орлов уже принял.
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© Служба новостей «URA.RU»
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