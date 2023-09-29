Крупный московский застройщик зашел в Екатеринбург, переиграв местных гигантов

На улице Летчиков «Самолет» возведет 63,5 тысячи кв. м. жилья Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Московская строительная компания «Самолет», которая позиционирует себя как «одну из крупнейших федеральных корпораций в сфере proptech и девелопмента», приобрела первый участок в Екатеринбурге. В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ, неформально ее называют реновацией) фирма приобрела участок в районе улицы Летчиков (Завокзальный микрорайон).

Таковы результаты электронных торгов, рассказали URA.RU в горадминистрации. «Самолет» участвовал в аукционе в лице ООО «Проект С-31», за участок компания отдаст 428,8 тысячи рублей. На него, по данным агентства, также претендовали местные крупные строительные компании «Маяк» Владимира Конькова, «Атомстройкомплекс» Валерия Ананьева и «Палникс».

На улице Летчиков снесут семь ветхих домов. Девелопер расселит 132 помещения.

О планах «Самолета» строить в Екатеринбурге URA.RU рассказывало еще осенью 2021 года. Тогда компанию называли претендентом на застройку части территории «Уралмашзавода».

Второй участок — по улице Кварцевой (микрорайон Уктус) — фактически достался «Палниксу» (ООО «ООО СЗ Бессарабская 1»), сумма сделки — 220,7 тысячи рублей. На Кварцевой снесут пять жилых домов и расселят 42 помещения.

Торги за третий участок — в районе улицы Вилонова — идут уже больше 30 часов. Возможно, это беспрецедентный случай даже в масштабах страны.