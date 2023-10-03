Жители Златоуста требуют отправить в отставку мэра Пекарского. Видео

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Совещание по теме: «Текущее состояние и развитие жилищного строительства в Челябинской области». Челябинск, пекарский максим
Жителей не утроило, что администрация Максима Пекарского годами не решает ряд проблем Фото:

Жители Златоуста (Челябинская область) потребовали отправить в отставку мэра Максима Пекарского. Жители записали видеообращение в адрес главного федерального инспектора Дениса Чернятьева.

«Везде гнилые рваные трубы. Есть риск, что можем зимой остаться без отопления и горячего водоснабжения. Горячая вода желто-коричневого цвета, поскольку действует в одном контуре с отоплением и не разделяется. В течение многих лет опять же „Златмаш“ предлагал программу раздельного водоснабжения, но ни Жилин, ни Караваев, ни Пекарский не изыскали средства», — рассказали жители.

Претензии связаны с водой и не только. Жители напомнили про аварию на улице Грибоедова, в результате которой грузовик протаранил стену жилого пятиэтажного дома. Власти до 15 сентября обещали построить опорную стену, однако к выполнению обещания даже не приступили.

«Денис Николаевич, примите срочно меры. Сделайте все возможное, чтобы поменяли нашу администрацию. Потому что с таким мэром и таким замглавы [Вячеславом Бобылевым — URA.RU] мы далеко не уедем. Наш город на глазах разваливается. Больница не работает. Молодежь уезжает, потому что нет работы», — обратились горожане к Чернятьеву.

При подготовке материала URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации города. К моменту публикации ответ не поступил.

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Жители Златоуста (Челябинская область) потребовали отправить в отставку мэра Максима Пекарского. Жители записали видеообращение в адрес главного федерального инспектора Дениса Чернятьева. «Везде гнилые рваные трубы. Есть риск, что можем зимой остаться без отопления и горячего водоснабжения. Горячая вода желто-коричневого цвета, поскольку действует в одном контуре с отоплением и не разделяется. В течение многих лет опять же „Златмаш“ предлагал программу раздельного водоснабжения, но ни Жилин, ни Караваев, ни Пекарский не изыскали средства», — рассказали жители. Претензии связаны с водой и не только. Жители напомнили про аварию на улице Грибоедова, в результате которой грузовик протаранил стену жилого пятиэтажного дома. Власти до 15 сентября обещали построить опорную стену, однако к выполнению обещания даже не приступили. «Денис Николаевич, примите срочно меры. Сделайте все возможное, чтобы поменяли нашу администрацию. Потому что с таким мэром и таким замглавы [Вячеславом Бобылевым — URA.RU] мы далеко не уедем. Наш город на глазах разваливается. Больница не работает. Молодежь уезжает, потому что нет работы», — обратились горожане к Чернятьеву. При подготовке материала URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации города. К моменту публикации ответ не поступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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