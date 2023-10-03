Вильфанд заявил о продлении бархатного сезона на юге России

04 октября 2023 в 07:07 Размер текста - 17 +

Черное море сильно прогрелось прошедшим летом Фото: Владимир Андреев © URA.RU На российском юге бархатный сезон будет идти практически до середины октября, так как за лето Черное море основательно прогрелось. Об этом в беседе с URA.RU заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог РФ Роман Вильфанд. «Через неделю еще раз проанализируем, какова будет циркуляция. Но прогноз такой, что как минимум до конца первой декады октября бархатный сезон будет длиться. Температура воды составляет 20-22 градуса тепла. Это еще приемлемо, теплая вода. Врачи считают, что детям можно купаться, если температура воды 22 градуса и выше. Но дети сейчас учатся, а для взрослых 20-22 градуса — это хорошая температура», — сказал Роман Вильфанд. Научный руководитель Гидрометцентра РФ подчеркнул, что обычно бархатный сезон в России заканчивается в начале октября. «В восточной акватории Черного моря вода интенсивно прогревалась солнечной энергией. А вода в отличие от почвы — жадная субстанция к солнечному теплу. Почва прогревается днем от солнца и ночью легко отдает это накопленное тепло, а вода нет. В ней существует такой процесс, который называется турбулентностью. Солнечная энергия, попадая на водную поверхность, дальше закачивается и переносится в глубокие слои. И чем больше энергии солнечной закачалась за лето, тем дольше процесс передачи тепла от водной поверхности в атмосферу будет длиться осенью», — объяснил собеседник агентства. Вильфанд добавил, что температура воздуха на российском юге будет способствовать бархатному сезону. «Температура воздуха до конца этой недели будет в диапазоне от 20 до 24 градусов тепла. Температура поверхности моря в Сочи — 23 градуса, в Туапсе и Геленджике — 24 градуса. Бархатный сезон в явном виде. Вода — это инерционная субстанция. Температура воздуха может за одни сутки повыситься или понизиться на 10-15 градусов, а воды — нет», — заключил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На российском юге бархатный сезон будет идти практически до середины октября, так как за лето Черное море основательно прогрелось. Об этом в беседе с URA.RU заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог РФ Роман Вильфанд. «Через неделю еще раз проанализируем, какова будет циркуляция. Но прогноз такой, что как минимум до конца первой декады октября бархатный сезон будет длиться. Температура воды составляет 20-22 градуса тепла. Это еще приемлемо, теплая вода. Врачи считают, что детям можно купаться, если температура воды 22 градуса и выше. Но дети сейчас учатся, а для взрослых 20-22 градуса — это хорошая температура», — сказал Роман Вильфанд. Научный руководитель Гидрометцентра РФ подчеркнул, что обычно бархатный сезон в России заканчивается в начале октября. «В восточной акватории Черного моря вода интенсивно прогревалась солнечной энергией. А вода в отличие от почвы — жадная субстанция к солнечному теплу. Почва прогревается днем от солнца и ночью легко отдает это накопленное тепло, а вода нет. В ней существует такой процесс, который называется турбулентностью. Солнечная энергия, попадая на водную поверхность, дальше закачивается и переносится в глубокие слои. И чем больше энергии солнечной закачалась за лето, тем дольше процесс передачи тепла от водной поверхности в атмосферу будет длиться осенью», — объяснил собеседник агентства. Вильфанд добавил, что температура воздуха на российском юге будет способствовать бархатному сезону. «Температура воздуха до конца этой недели будет в диапазоне от 20 до 24 градусов тепла. Температура поверхности моря в Сочи — 23 градуса, в Туапсе и Геленджике — 24 градуса. Бархатный сезон в явном виде. Вода — это инерционная субстанция. Температура воздуха может за одни сутки повыситься или понизиться на 10-15 градусов, а воды — нет», — заключил он.