Минфин выделил деньги на строительство трассы Казань-Екатеринбург

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Путинский автобан. Екатеринбург – Пермь, дорожные работы, трасса, автобан, ремонт дороги, дорога, трасса р-242
Дорога от Казани до Екатеринбурга является важным направлением, считает Антон Силуанов Фото:

Минфин РФ направит более одного триллиона рублей на дорожное строительство. Средства, в частности, будут направлены на строительство дороги от Казани до Екатеринбурга, заявил глава ведомства Антон Силуанов.

«Расходы на дорожное строительство будут увеличены — объем поддержки составит более 1 трлн рублей. Это новые проекты, такие как Джубга-Сочи, Казань-Екатеринбург, дорога Краснодар-Темрюк», — заявил Силуанов. Его слова приводит пресс-служба Минфина в Telegram. Он считает эти направления важными.

Кроме того, на поддержку промышленности гражданского назначения в 2024—2026 годах будет направлено 2,7 трлн рублей. Деньги пойдут на развитие радиоэлектроники, авиастроения, беспилотных авиасистем, станкостроения, автопрома и судостроения.

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Минфин РФ направит более одного триллиона рублей на дорожное строительство. Средства, в частности, будут направлены на строительство дороги от Казани до Екатеринбурга, заявил глава ведомства Антон Силуанов. «Расходы на дорожное строительство будут увеличены — объем поддержки составит более 1 трлн рублей. Это новые проекты, такие как Джубга-Сочи, Казань-Екатеринбург, дорога Краснодар-Темрюк», — заявил Силуанов. Его слова приводит пресс-служба Минфина в Telegram. Он считает эти направления важными. Кроме того, на поддержку промышленности гражданского назначения в 2024—2026 годах будет направлено 2,7 трлн рублей. Деньги пойдут на развитие радиоэлектроники, авиастроения, беспилотных авиасистем, станкостроения, автопрома и судостроения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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