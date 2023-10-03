Минфин выделил деньги на строительство трассы Казань-Екатеринбург

Минфин РФ направит более одного триллиона рублей на дорожное строительство. Средства, в частности, будут направлены на строительство дороги от Казани до Екатеринбурга, заявил глава ведомства Антон Силуанов.
«Расходы на дорожное строительство будут увеличены — объем поддержки составит более 1 трлн рублей. Это новые проекты, такие как Джубга-Сочи, Казань-Екатеринбург, дорога Краснодар-Темрюк», — заявил Силуанов. Его слова приводит пресс-служба Минфина в Telegram. Он считает эти направления важными.
Кроме того, на поддержку промышленности гражданского назначения в 2024—2026 годах будет направлено 2,7 трлн рублей. Деньги пойдут на развитие радиоэлектроники, авиастроения, беспилотных авиасистем, станкостроения, автопрома и судостроения.
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