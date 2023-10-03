Армения пожаловалась на проблемы с ввозом коньяка в РФ после принятия Римского статута

Армения жалуется на проблему ввоза коньяка в РФ после принятия Римского статута
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Пресс-тур от «Пятёрочки» в рамках проекта, направленного на сотрудничество с фермерскими хозяйствами. Екатеринбург, армянский коньяк
Ваан Акопян заявил, что проверка коньяка на КПП может занимать до одного месяца Фото:

Спустя три часа после принятия Римского статута Международного уголовного суда (МУС) в Армении таможенный атташе армянского посольства в РФ Ваан Акопян сообщил о проблемах с отправкой коньяка в Россию. Он отметил, что российские таможенники усилили проверку алкогольного напитка.

«С марта российская таможенная служба начала осуществлять контроль ввозимых из Армении коньяков. Это объясняется тем, что были обнаружены нарушения: поддельные коньяки и т. п. Несколько дней назад наблюдение было усилено», — заявил Акопян в беседе с изданием Armenpress. Он отметил, что раньше контроль осуществлялся выборочно, однако сейчас проверку проходит весь коньяк, поступающий из Армении.

По его словам, таможенники могут просто посмотреть документы, но в некоторых случаях они отправляют алкоголь на экспертизу. Фурам приходится ждать результатов на КПП до одного месяца.

Ранее Армения утвердила Римский статут Международного уголовного суда (МУС), передает РАПСИ. Во время обсуждения ратификации оппозиционные партии «Армения» и «Честь имею» не стали участвовать в дискуссиях и вышли из зала заседания. Они уверены, что подобное решение плохо скажется на отношениях с РФ, передает RT.

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Спустя три часа после принятия Римского статута Международного уголовного суда (МУС) в Армении таможенный атташе армянского посольства в РФ Ваан Акопян сообщил о проблемах с отправкой коньяка в Россию. Он отметил, что российские таможенники усилили проверку алкогольного напитка. «С марта российская таможенная служба начала осуществлять контроль ввозимых из Армении коньяков. Это объясняется тем, что были обнаружены нарушения: поддельные коньяки и т. п. Несколько дней назад наблюдение было усилено», — заявил Акопян в беседе с изданием Armenpress. Он отметил, что раньше контроль осуществлялся выборочно, однако сейчас проверку проходит весь коньяк, поступающий из Армении. По его словам, таможенники могут просто посмотреть документы, но в некоторых случаях они отправляют алкоголь на экспертизу. Фурам приходится ждать результатов на КПП до одного месяца. Ранее Армения утвердила Римский статут Международного уголовного суда (МУС), передает РАПСИ. Во время обсуждения ратификации оппозиционные партии «Армения» и «Честь имею» не стали участвовать в дискуссиях и вышли из зала заседания. Они уверены, что подобное решение плохо скажется на отношениях с РФ, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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