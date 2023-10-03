В Пермском крае вынесли приговор педофилу, который совратил семилетнюю девочку

Приговор вступил в силу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермской крае вынесен приговор мужчине, который приставал к семилетней девочке. За растление малолетней он получил 8 лет лишения свободы.

«В мае 2023 года виновный совершил в отношении семилетней потерпевшей насильственные действия сексуального характера. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. „б“ ч. 4 ст. 132 УК РФ», — сообщили в пресс-службу СУ СК России по Пермскому краю.

Суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. Приговор вступил в силу.