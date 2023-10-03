В Пермском крае вынесли приговор педофилу, который совратил семилетнюю девочку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Седьмой кассационный суд. Челябинск, фемида, весы, наказание, меч, артобъект, правосудие, суд, декорация, 7 кассационный суд, седьмой кассационный суд
Приговор вступил в силу Фото:

В Пермской крае вынесен приговор мужчине, который приставал к семилетней девочке. За растление малолетней он получил 8 лет лишения свободы.

«В мае 2023 года виновный совершил в отношении семилетней потерпевшей насильственные действия сексуального характера. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. „б“ ч. 4 ст. 132 УК РФ», — сообщили в пресс-службу СУ СК России по Пермскому краю.

Суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. Приговор вступил в силу.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермской крае вынесен приговор мужчине, который приставал к семилетней девочке. За растление малолетней он получил 8 лет лишения свободы. «В мае 2023 года виновный совершил в отношении семилетней потерпевшей насильственные действия сексуального характера. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. „б“ ч. 4 ст. 132 УК РФ», — сообщили в пресс-службу СУ СК России по Пермскому краю. Суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. Приговор вступил в силу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...