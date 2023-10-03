Беларусь и Россия создадут совместный учебник истории

03 октября 2023 в 20:54 Размер текста - 17 +

Беларусь и РФ создают совместное пособие по истории Союзного государства Фото: Анна Майорова © URA.RU Беларусь и Россия при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства образования республики создадут пособие по истории Союзного государства для школьников двух стран. Об этом сообщил заместитель министра образования Беларуси Александр Кадлубай. «Новое направление в деле сохранения исторической памяти и противодействия фальсификации истории — разработка пособия для учащихся учреждений общего среднего образования по общей истории Союзного государства. В качестве заказчиков определены Министерство просвещения РФ, Министерство образования Беларуси», — подчеркнул Александр Кадлубай во время форума «Россия и Беларусь: общая история, общая судьба». Его слова передает белорусское агентство «Белта». Замминистра обратил внимание на важность сохранения исторической памяти в условиях информационной и гибридной войн со стороны Запада. Это будет способствовать укреплению союзных стран, пояснил он. У государств уже есть опыт в создании общего образовательного пособия. Ранее был разработан учебник «История Великой Отечественной войны». Ранее в российские школы поступили новые учебники по истории. Главным нововведением стало появление отдельной главы о проведении спецоперации РФ на Украине. В создании учебника поучаствовал лично глава РФ Владимир Путин. В настоящий момент Россия и Белоруссия также выстраивают основу для Союзного государства. Тем не менее в МИД Беларуси заявили об абсурдности обвинений Запада в помощи России, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Беларусь и Россия при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства образования республики создадут пособие по истории Союзного государства для школьников двух стран. Об этом сообщил заместитель министра образования Беларуси Александр Кадлубай. «Новое направление в деле сохранения исторической памяти и противодействия фальсификации истории — разработка пособия для учащихся учреждений общего среднего образования по общей истории Союзного государства. В качестве заказчиков определены Министерство просвещения РФ, Министерство образования Беларуси», — подчеркнул Александр Кадлубай во время форума «Россия и Беларусь: общая история, общая судьба». Его слова передает белорусское агентство «Белта». Замминистра обратил внимание на важность сохранения исторической памяти в условиях информационной и гибридной войн со стороны Запада. Это будет способствовать укреплению союзных стран, пояснил он. У государств уже есть опыт в создании общего образовательного пособия. Ранее был разработан учебник «История Великой Отечественной войны». Ранее в российские школы поступили новые учебники по истории. Главным нововведением стало появление отдельной главы о проведении спецоперации РФ на Украине. В создании учебника поучаствовал лично глава РФ Владимир Путин. В настоящий момент Россия и Белоруссия также выстраивают основу для Союзного государства. Тем не менее в МИД Беларуси заявили об абсурдности обвинений Запада в помощи России, передает телеканал 360.