В НАТО признались, что начали готовиться к войне с РФ за 14 лет до СВО

Адмирал НАТО Бауэер: альянс готовился к войне с Россией за 14 лет до СВО

03 октября 2023 в 21:10 Размер текста - 17 +

Роб Бауэр отметил, что военные планы НАТО расписаны на 4, 5тысячи страниц Фото: miliman/pickupimage.com НАТО готовилась к войне с РФ на протяжении 14 лет до начала СВО. Об этом сообщил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. По его словам, военные планы НАТО по отношению к России расписаны на более чем 4,5 тысячи страниц. «Фактически с 2008 года началась работа военных, чтобы сменить наше мышление обратно на принципы коллективной обороны <…> Самым большим изменением в НАТО стала подготовка к [противостоянию с] все более агрессивным противником», — заявил Бауэр на Варшавском форуме по безопасности . Он отметил, что из-за войны в Грузии в 2008 году и двух конфликтов на Украине НАТО начала подготовку к военным действиям. По словам Бауэра, сильные изменения в тактике альянса начались с 2019 года, когда появились детальные военные планы, которые посвящены именно конфликту Запада с Россией. Он подчеркнул, что в 2015—2016 годах НАТО установила в Прибалтике и Польше четыре военных базы, способных быстро развернуться против армии РФ, и перед украинским конфликтом были созданы еще четыре подобных подразделения в Болгарии, Венгрии, Словакии и Румынии. Согласно планам НАТО, на границах с РФ должны находиться не менее 300 тысяч военных альянса за месяц после начала прямого конфликта. «Подготовленные военные планы <…> насчитывают 4,5 тыс. страниц, но это только на бумаге», — добавил он. Ранее в МИД РФ сообщили, что в 2024 году НАТО запланировала учения Steadfast Defender на территории нескольких европейских стран. По словам ведомства, альянс намеренно проводит учения рядом с границами РФ. Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что учения НАТО в Черном море могут привести к войне с Россией, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

НАТО готовилась к войне с РФ на протяжении 14 лет до начала СВО. Об этом сообщил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. По его словам, военные планы НАТО по отношению к России расписаны на более чем 4,5 тысячи страниц. «Фактически с 2008 года началась работа военных, чтобы сменить наше мышление обратно на принципы коллективной обороны <…> Самым большим изменением в НАТО стала подготовка к [противостоянию с] все более агрессивным противником», — заявил Бауэр на Варшавском форуме по безопасности. Он отметил, что из-за войны в Грузии в 2008 году и двух конфликтов на Украине НАТО начала подготовку к военным действиям. По словам Бауэра, сильные изменения в тактике альянса начались с 2019 года, когда появились детальные военные планы, которые посвящены именно конфликту Запада с Россией. Он подчеркнул, что в 2015—2016 годах НАТО установила в Прибалтике и Польше четыре военных базы, способных быстро развернуться против армии РФ, и перед украинским конфликтом были созданы еще четыре подобных подразделения в Болгарии, Венгрии, Словакии и Румынии. Согласно планам НАТО, на границах с РФ должны находиться не менее 300 тысяч военных альянса за месяц после начала прямого конфликта. «Подготовленные военные планы <…> насчитывают 4,5 тыс. страниц, но это только на бумаге», — добавил он. Ранее в МИД РФ сообщили, что в 2024 году НАТО запланировала учения Steadfast Defender на территории нескольких европейских стран. По словам ведомства, альянс намеренно проводит учения рядом с границами РФ. Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что учения НАТО в Черном море могут привести к войне с Россией, передает «Национальная служба новостей».