В МИД РФ заявили о провокации со стороны НАТО

МИД РФ: учения Steadfast Defender НАТО пройдут рядом с границами РФ

В МИД РФ сообщили, что НАТО намеренно проводит учения рядом с российской границей Фото: Министерство обороны Великобритании

В 2024 году НАТО запланировала учения Steadfast Defender на территории нескольких европейских стран. Об этом заявили в МИД РФ. По словам ведомства, НАТО намеренно проводит учения рядом с границами РФ.

«Учения НАТО Steadfast Defender, запланированные, по имеющимся данным, на весну 2024 года, будут охватывать территорию сразу нескольких европейских стран», — сообщило ведомство в беседе с РИА Новости. В МИД РФ отметили, что учения носят провокационный и агрессивный характер и намеренно проводятся рядом с российскими границами.

Ведомство сообщило, что будет задействовано более 40 тысяч военных. Альянс увеличивает масштабы своих учений последние десятилетия. Численность техники и войск с каждым годом становится все больше.

Ранее глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщил, что страны альянса проведут в 2024 году крупнейшие после окончания холодной войны учения, передает RT. Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что масштабные военные учения являются подготовкой к войне с Россией.