В МИД РФ заявили о провокации со стороны НАТО

МИД РФ: учения Steadfast Defender НАТО пройдут рядом с границами РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Истребители F-16.stock, нато, истребитель, f-16, nato, stock, ф-16
В МИД РФ сообщили, что НАТО намеренно проводит учения рядом с российской границей Фото:

В 2024 году НАТО запланировала учения Steadfast Defender на территории нескольких европейских стран. Об этом заявили в МИД РФ. По словам ведомства, НАТО намеренно проводит учения рядом с границами РФ.

«Учения НАТО Steadfast Defender, запланированные, по имеющимся данным, на весну 2024 года, будут охватывать территорию сразу нескольких европейских стран», — сообщило ведомство в беседе с РИА Новости. В МИД РФ отметили, что учения носят провокационный и агрессивный характер и намеренно проводятся рядом с российскими границами.

Ведомство сообщило, что будет задействовано более 40 тысяч военных. Альянс увеличивает масштабы своих учений последние десятилетия. Численность техники и войск с каждым годом становится все больше.

Ранее глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщил, что страны альянса проведут в 2024 году крупнейшие после окончания холодной войны учения, передает RT. Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что масштабные военные учения являются подготовкой к войне с Россией.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В 2024 году НАТО запланировала учения Steadfast Defender на территории нескольких европейских стран. Об этом заявили в МИД РФ. По словам ведомства, НАТО намеренно проводит учения рядом с границами РФ. «Учения НАТО Steadfast Defender, запланированные, по имеющимся данным, на весну 2024 года, будут охватывать территорию сразу нескольких европейских стран», — сообщило ведомство в беседе с РИА Новости. В МИД РФ отметили, что учения носят провокационный и агрессивный характер и намеренно проводятся рядом с российскими границами. Ведомство сообщило, что будет задействовано более 40 тысяч военных. Альянс увеличивает масштабы своих учений последние десятилетия. Численность техники и войск с каждым годом становится все больше. Ранее глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщил, что страны альянса проведут в 2024 году крупнейшие после окончания холодной войны учения, передает RT. Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что масштабные военные учения являются подготовкой к войне с Россией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...