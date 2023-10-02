СКР по ХМАО получил карт-бланш от Бастрыкина на расследование дел о переселении

Александр Бастрыкин попросил работать решительней Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru

СКР по ХМАО получил карт-бланш от главы следственного комитета РФ Александра Бастрыкина на расследование уголовных дел, связанных с переселение жителей из аварийных домов. Информация об этом была опубликована на сайте СК РФ.

Глава ведомства на онлайн-встрече с руководителями территориальных подразделений из ХМАО, Якутии, Архангельской области и Карелии попросил их работать решительней при расследовании уголовных дел, связанных с переселением. «Он потребовал исключить волокиту при расследовании уголовных дел анализируемой категории, отметив, что результаты работы в этой сфере станут одним из важнейших критериев оценки деятельности подразделений по итогам года», — указано на сайте ведомства.

Во время доклада руководитель следственного управления СК РФ по ХМАО Михаил Мокшин отметил, что главной проблемой в округе при решении вопроса переселения является выплата компенсаций. «Мокшин озвучил проблему, связанную с выплатой компенсаций собственникам аварийного жилья. Он также сообщил, что по результатам проведенных процессуальных проверок в текущем году возбуждено 12 уголовных дел о преступлениях, связанных с нарушениями сроков расселения граждан, порядка признания дома аварийным и при назначении выкупной цены квартиры», — указано на сайте.

Ранее URA.RU сообщало, что жители аварийного дома в ХМАО пожаловались на опасные условия проживания. Дом признан аварийным с 2006 года. На первом этаже прогнили полы, крыша течет ручьем, а стены зимой промерзают.