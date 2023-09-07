Жители аварийного дома в ХМАО пожаловались на опасные условия проживания

08 сентября 2023 в 19:41 Размер текста - 17 +

Люди проживают в доме, признанном аварийным еще 16 лет назад Фото: Александр Мамаев © URA.RU Жильцы дома Г-51 в Урае обратились в Общероссийский народный фронт с жалобой о невыносимых условиях проживания в аварийном здании. Дом признан аварийным с 2006 года. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала жительница дома Елена. «Наш дом по адресу Г-51 еще в 2006 признали аварийным, ему уже более 60 лет. Сейчас он в таком состоянии, что у людей на первом этаже прогнили полы, крыша течет ручьем, стены зимой промерзают. У нас никогда не было капитального ремонта, хотя мы за него платим. А еще мы круглый год оплачиваем отопление, а ведь летом его нет», — сообщила агентству Елена. Жители аварийного дома всерьез обеспокоены предстоящим сезоном морозов — в квартирах очень холодно даже с включенным отоплением. Между тем, срок расселения здания варьируется от 2025 до 2027 года. Активист ОНФ Евгений Печерица рассказал корреспонденту агентства, что его коллеги уже собирают необходимую информацию для беседы с властями. «Все обращения жителей округа на личном контроле держит руководитель исполкома. В любом случае, мы разберемся в данном вопросе и найдем самое оптимальное решение для всех», — пояснил Печерица. В администрации Урая, по запросу агентства, объяснили, что перед домом по адресу 1Г-51 в очереди находится еще 12 аварийных зданий. Однако, если темп расселения будет прежним, то очередь проблемного дома наступит уже в 2024 году. Кроме того, в мэрии корреспонденту сообщили, что в последнее время обращений в связи с условиями проживания, в адрес администрации и УЖКХ от жителей данного дома на поступало. «При возникновении вопросов, связанных с невозможностью проживания, жители могут обращаться в МКУ „УЖКХ города Урай“ для проведения обследования и принятия мер. При подтверждении невозможности проживания в аварийном доме администрация города может рассмотреть возможность переселения жителей в маневренный фонд до расселения дома», — пояснили в отделе по связям со СМИ мэрии. Ранее URA.RU писало о том, что в Урае подрядчики мэрии взломали квартиру местной жительницы. Рабочие, которые разбирают расселенные дома, взломали замок, сняли окна и начали демонтировать полы в квартире, находящейся в собственности женщины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жильцы дома Г-51 в Урае обратились в Общероссийский народный фронт с жалобой о невыносимых условиях проживания в аварийном здании. Дом признан аварийным с 2006 года. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала жительница дома Елена. «Наш дом по адресу Г-51 еще в 2006 признали аварийным, ему уже более 60 лет. Сейчас он в таком состоянии, что у людей на первом этаже прогнили полы, крыша течет ручьем, стены зимой промерзают. У нас никогда не было капитального ремонта, хотя мы за него платим. А еще мы круглый год оплачиваем отопление, а ведь летом его нет», — сообщила агентству Елена. Жители аварийного дома всерьез обеспокоены предстоящим сезоном морозов — в квартирах очень холодно даже с включенным отоплением. Между тем, срок расселения здания варьируется от 2025 до 2027 года. Активист ОНФ Евгений Печерица рассказал корреспонденту агентства, что его коллеги уже собирают необходимую информацию для беседы с властями. «Все обращения жителей округа на личном контроле держит руководитель исполкома. В любом случае, мы разберемся в данном вопросе и найдем самое оптимальное решение для всех», — пояснил Печерица. В администрации Урая, по запросу агентства, объяснили, что перед домом по адресу 1Г-51 в очереди находится еще 12 аварийных зданий. Однако, если темп расселения будет прежним, то очередь проблемного дома наступит уже в 2024 году. Кроме того, в мэрии корреспонденту сообщили, что в последнее время обращений в связи с условиями проживания, в адрес администрации и УЖКХ от жителей данного дома на поступало. «При возникновении вопросов, связанных с невозможностью проживания, жители могут обращаться в МКУ „УЖКХ города Урай“ для проведения обследования и принятия мер. При подтверждении невозможности проживания в аварийном доме администрация города может рассмотреть возможность переселения жителей в маневренный фонд до расселения дома», — пояснили в отделе по связям со СМИ мэрии. Ранее URA.RU писало о том, что в Урае подрядчики мэрии взломали квартиру местной жительницы. Рабочие, которые разбирают расселенные дома, взломали замок, сняли окна и начали демонтировать полы в квартире, находящейся в собственности женщины.