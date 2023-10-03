КП: наркоманы из Режа убили найденного мертвым пропавшего свердловчанина

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ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, следователь, скр, место происшествия
В СУ СКР по Свердловской области от комментариев воздержались Фото:

Компания наркоманов из Режа (Свердловская область) убила и закопала найденного мертвым Льва Семухина, который числился пропавшим с 2021 года. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Они [компания наркоманов из Режа] его убили и закопали на даче. Два года никто кроме них не знал, где его похоронили», — передает слова источника «КП-Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Там от комментариев отказались

Льва Семухина нашли мертвым в Екатеринбурге днем 3 октября. Знакомый погибшего рассказывал, что вышел из дома без телефона и пропал, однако он не собирался уходить надолго.

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Компания наркоманов из Режа (Свердловская область) убила и закопала найденного мертвым Льва Семухина, который числился пропавшим с 2021 года. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Они [компания наркоманов из Режа] его убили и закопали на даче. Два года никто кроме них не знал, где его похоронили», — передает слова источника «КП-Екатеринбург». Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Там от комментариев отказались Льва Семухина нашли мертвым в Екатеринбурге днем 3 октября. Знакомый погибшего рассказывал, что вышел из дома без телефона и пропал, однако он не собирался уходить надолго.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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