КП: наркоманы из Режа убили найденного мертвым пропавшего свердловчанина

Компания наркоманов из Режа (Свердловская область) убила и закопала найденного мертвым Льва Семухина, который числился пропавшим с 2021 года. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Они [компания наркоманов из Режа] его убили и закопали на даче. Два года никто кроме них не знал, где его похоронили», — передает слова источника «КП-Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Там от комментариев отказались
Льва Семухина нашли мертвым в Екатеринбурге днем 3 октября. Знакомый погибшего рассказывал, что вышел из дома без телефона и пропал, однако он не собирался уходить надолго.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.