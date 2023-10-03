В России медработникам разрешат прописывать БАДы пациентам

04 октября 2023 в 05:12 Размер текста - 17 +

Врачи смогут назначать БАДы, которые отвечают требованиям законодательства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Врачи в России смогут назначать биологически активные добавки в качестве лечения. Законопроект разработан в аппарате правительства и поддержан правкомиссией по законопроектной деятельности. Председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев в разговоре с «Известиями» пояснил, что инициатива наделяет врачей правом назначать БАДы, которые отвечают требованиям законодательства РФ и зарегистрированы в соответствии с ним. Авторы документа отметили, что поправки позволят сохранить здоровье граждан, предотвратив бесконтрольное применение БАДов. БАДы будут включены в статью закона, где прописаны требования к обеспечению качества пищевых продуктов. Законопроект был одобрен без согласования Минздрава. По информации «Известий», представители Роспотребнадзора и Минпромторга согласовали поправки без замечаний и предложений. Также будет запрещено распространять информацию, которая содержит предложения о розничной торговле БАДами, в том числе дистанционным способом. Подобные изменения могут снизить обороты рынка, так как в большинстве случаев граждане покупают добавки без консультации медработников и рецептов, уточнил Владимир Груздев. Ранее врач-невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала, что прием витаминов без согласования с врачом может быть опасным для здоровья. Например, передозировка витамином D может привести к повреждению сосудов и почек, отложению кальция в тканях сердца, легких, суставов и других органов. Также этот витамин оказывает токсическое воздействие на костную ткань, ускоряя процесс разрушения костей и уменьшения их плотности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Врачи в России смогут назначать биологически активные добавки в качестве лечения. Законопроект разработан в аппарате правительства и поддержан правкомиссией по законопроектной деятельности. Председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев в разговоре с «Известиями» пояснил, что инициатива наделяет врачей правом назначать БАДы, которые отвечают требованиям законодательства РФ и зарегистрированы в соответствии с ним. Авторы документа отметили, что поправки позволят сохранить здоровье граждан, предотвратив бесконтрольное применение БАДов. БАДы будут включены в статью закона, где прописаны требования к обеспечению качества пищевых продуктов. Законопроект был одобрен без согласования Минздрава. По информации «Известий», представители Роспотребнадзора и Минпромторга согласовали поправки без замечаний и предложений. Также будет запрещено распространять информацию, которая содержит предложения о розничной торговле БАДами, в том числе дистанционным способом. Подобные изменения могут снизить обороты рынка, так как в большинстве случаев граждане покупают добавки без консультации медработников и рецептов, уточнил Владимир Груздев. Ранее врач-невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала, что прием витаминов без согласования с врачом может быть опасным для здоровья. Например, передозировка витамином D может привести к повреждению сосудов и почек, отложению кальция в тканях сердца, легких, суставов и других органов. Также этот витамин оказывает токсическое воздействие на костную ткань, ускоряя процесс разрушения костей и уменьшения их плотности.