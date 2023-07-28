Врач предупредила об опасности употребления витаминов

Невролог Демьяновская: передозировка витаминами вредит органам и сосудам
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Врачи призывают не злоупотреблять витаминами Фото:

рием витамин без согласования со специалистом может быть опасным для здоровья. Об этом рассказала врач-невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Передозировка витамином D может приводить к повреждению почек и сосудов, а также к отложению кальция в тканях сердца, легких, суставов и других органов. Также этот витамин в больших количествах оказывает токсическое воздействие на костную ткань, ускоряет процесс разрушения костей и уменьшения их плотности», — передает слова Екатерины Демьяновской «Газета.ру».

Водорастворимые витамины (С, В) не накапливаются и выводятся с мочой, поэтому риск передозировки снижается. Но неконтролируемое потребление таких добавок также может вызвать проблемы. «Избыток витамина С может привести к развитию мочекаменной болезни. Процесс формирования камней долгое время протекает бессимптомно, заметить его на ранней стадии почти невозможно. Витамин B6 может способствовать неврологическим расстройствам: онемению и судорогам в руках и ногах, нарушению сна», — заявила врач.

Ранее эндокринолог, специалист по превентивной медицине Европейского Медицинского Центра EMC Елена Островская отметила, что прием нескольких витаминов сразу может быть чреват различными тяжелыми заболеваниями. Так, одновременный прием кальция и железа может привести к железодефицитной анемии.

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рием витамин без согласования со специалистом может быть опасным для здоровья. Об этом рассказала врач-невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская. «Передозировка витамином D может приводить к повреждению почек и сосудов, а также к отложению кальция в тканях сердца, легких, суставов и других органов. Также этот витамин в больших количествах оказывает токсическое воздействие на костную ткань, ускоряет процесс разрушения костей и уменьшения их плотности», — передает слова Екатерины Демьяновской «Газета.ру». Водорастворимые витамины (С, В) не накапливаются и выводятся с мочой, поэтому риск передозировки снижается. Но неконтролируемое потребление таких добавок также может вызвать проблемы. «Избыток витамина С может привести к развитию мочекаменной болезни. Процесс формирования камней долгое время протекает бессимптомно, заметить его на ранней стадии почти невозможно. Витамин B6 может способствовать неврологическим расстройствам: онемению и судорогам в руках и ногах, нарушению сна», — заявила врач. Ранее эндокринолог, специалист по превентивной медицине Европейского Медицинского Центра EMC Елена Островская отметила, что прием нескольких витаминов сразу может быть чреват различными тяжелыми заболеваниями. Так, одновременный прием кальция и железа может привести к железодефицитной анемии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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