ВСУ возобновили атаки на донецком направлении

04 октября 2023 в 05:52 Размер текста - 17 +

Натиск ВСУ усилился у Артемовска, Соледара, Клещеевки и Красногоровки, считает Алексей Леонков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины возобновили атаки в районе Артемовска и Соледара. По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, Артемовск был для ВСУ больше отвлекающим маневром, чем действительно важной целью. «Это делалось для того, чтобы Россия сосредоточила там максимум сил. Наступление вооруженных формирований Украины провалилось с треском, но боевики продолжали штурмовать те же самые участки, что были отмечены на картах в штабах НАТО», — передает слова Алексея Леонкова газета «Известия». «Сейчас [у ВСУ] нет большого смысла воевать за камни и брать город, который практически разрушен», — подчеркнул военный эксперт. По его словам, в ближайшие дни ВСУ планируют последнюю атаку на Артемовск. Отмечается, что натиск украинских бойцов усилился в районе Клещеевки и Красногоровки. ВС РФ удерживают северную часть Клещеевки, и попытки ВСУ зайти вглубь города не увенчались успехом, считает Леонков. Он добавил, что украинские войска небольшими группами также проводили разведку боем у Соледара. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что Вооруженные силы Украины наращивают свои силы на краснолиманском и сватовском направлениях. Также украинские военнослужащие пытаются укрепить оборону на купянском направлении.

Вооруженные силы Украины возобновили атаки в районе Артемовска и Соледара. По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, Артемовск был для ВСУ больше отвлекающим маневром, чем действительно важной целью. «Это делалось для того, чтобы Россия сосредоточила там максимум сил. Наступление вооруженных формирований Украины провалилось с треском, но боевики продолжали штурмовать те же самые участки, что были отмечены на картах в штабах НАТО», — передает слова Алексея Леонкова газета «Известия». «Сейчас [у ВСУ] нет большого смысла воевать за камни и брать город, который практически разрушен», — подчеркнул военный эксперт. По его словам, в ближайшие дни ВСУ планируют последнюю атаку на Артемовск. Отмечается, что натиск украинских бойцов усилился в районе Клещеевки и Красногоровки. ВС РФ удерживают северную часть Клещеевки, и попытки ВСУ зайти вглубь города не увенчались успехом, считает Леонков. Он добавил, что украинские войска небольшими группами также проводили разведку боем у Соледара. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что Вооруженные силы Украины наращивают свои силы на краснолиманском и сватовском направлениях. Также украинские военнослужащие пытаются укрепить оборону на купянском направлении.