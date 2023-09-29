29 сентября 2023

Пушилин: ВСУ укрепляют силы в трех направлениях

© Служба новостей «URA.RU»
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Денис Пушилин на встрече с журналистами в посольстве ДНР. Москва, пушилин денис
ВСУ выстраивают оборонительные сооружения, заявил Пушилин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ наращивают свои силы на краснолиманском и сватовском направлениях, а также пытаются укрепить оборону на купянском направлении. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Купянское направление — видим скопление сил противника. Выстраиваются оборонительные сооружения, заливаются бетоном. На определенном расстоянии фиксируются бронегруппы на случай, если наши подразделения перейдут к активной фазе наступления», — сказал Пушилин в telegram-канале.

Ранее Пушилин заявил, что украинские войска пытались порвать оборону на южном фланге Артемовска. Однако действия ВСУ были пресечены ВС РФ. Часть украинской группировки была уничтожена. Также он сообщал, что в селе Работино Запорожской области ситуация начала стабилизироваться. Он отметил, что этот участок фронта был наиболее горячим на протяжении нескольких месяцев.

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ВСУ наращивают свои силы на краснолиманском и сватовском направлениях, а также пытаются укрепить оборону на купянском направлении. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. «Купянское направление — видим скопление сил противника. Выстраиваются оборонительные сооружения, заливаются бетоном. На определенном расстоянии фиксируются бронегруппы на случай, если наши подразделения перейдут к активной фазе наступления», — сказал Пушилин в telegram-канале. Ранее Пушилин заявил, что украинские войска пытались порвать оборону на южном фланге Артемовска. Однако действия ВСУ были пресечены ВС РФ. Часть украинской группировки была уничтожена. Также он сообщал, что в селе Работино Запорожской области ситуация начала стабилизироваться. Он отметил, что этот участок фронта был наиболее горячим на протяжении нескольких месяцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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