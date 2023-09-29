Пушилин: ВСУ укрепляют силы в трех направлениях

30 сентября 2023 в 00:11 Размер текста - 17 +

ВСУ выстраивают оборонительные сооружения, заявил Пушилин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ наращивают свои силы на краснолиманском и сватовском направлениях, а также пытаются укрепить оборону на купянском направлении. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. «Купянское направление — видим скопление сил противника. Выстраиваются оборонительные сооружения, заливаются бетоном. На определенном расстоянии фиксируются бронегруппы на случай, если наши подразделения перейдут к активной фазе наступления», — сказал Пушилин в telegram-канале. Ранее Пушилин заявил, что украинские войска пытались порвать оборону на южном фланге Артемовска. Однако действия ВСУ были пресечены ВС РФ. Часть украинской группировки была уничтожена. Также он сообщал, что в селе Работино Запорожской области ситуация начала стабилизироваться. Он отметил, что этот участок фронта был наиболее горячим на протяжении нескольких месяцев.

ВСУ наращивают свои силы на краснолиманском и сватовском направлениях, а также пытаются укрепить оборону на купянском направлении. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. «Купянское направление — видим скопление сил противника. Выстраиваются оборонительные сооружения, заливаются бетоном. На определенном расстоянии фиксируются бронегруппы на случай, если наши подразделения перейдут к активной фазе наступления», — сказал Пушилин в telegram-канале. Ранее Пушилин заявил, что украинские войска пытались порвать оборону на южном фланге Артемовска. Однако действия ВСУ были пресечены ВС РФ. Часть украинской группировки была уничтожена. Также он сообщал, что в селе Работино Запорожской области ситуация начала стабилизироваться. Он отметил, что этот участок фронта был наиболее горячим на протяжении нескольких месяцев.