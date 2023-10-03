Пелоси выгнали из кабинета в Капитолии после отставки Маккарти

04 октября 2023 в 08:19 Размер текста - 17 +

Патрик МакГенри приказал экс-спикеру Нэнси Пелоси освободить свой кабинет Фото: Official White House / Adam Schultz Член палаты представителей Патрик МакГенри приказал экс-спикеру Нэнси Пелоси освободить свой кабинет в Капитолии после того, как был отправлен в отставку спикер палаты представителей Конгресса США республиканец Кевин Маккарти. Об этом сообщила газета Politico. «Пожалуйста, освободите помещение завтра, в комнате будут заменены ключи», — написал МакГенри в электронном письме, отправленном в офис Пелоси, говорится в материале газеты. Он переназначил кабинет в пользование офису спикера. Ранее сообщалось, что палата представителей конгресса США впервые в истории отправила в отставку своего спикера — республиканца Кевина Маккарти. С такой инициативой выступил его однопартиец — Мэтт Гетц, поскольку его не устроило, что Маккарти договорился с демократами о принятии 45-дневного бюджета, который не включает выделение помощи Украине. Временным спикером палаты представителей конгресса США назначили представителя штата Северная Каролина Патрика Макгенри, передает «Национальная служба новостей». Сенатор-демократ от Западной Вирджинии Джо Манчин заявил, что отставка Маккарти является позором для США, сообщает RT.

Член палаты представителей Патрик МакГенри приказал экс-спикеру Нэнси Пелоси освободить свой кабинет в Капитолии после того, как был отправлен в отставку спикер палаты представителей Конгресса США республиканец Кевин Маккарти. Об этом сообщила газета Politico. «Пожалуйста, освободите помещение завтра, в комнате будут заменены ключи», — написал МакГенри в электронном письме, отправленном в офис Пелоси, говорится в материале газеты. Он переназначил кабинет в пользование офису спикера. Ранее сообщалось, что палата представителей конгресса США впервые в истории отправила в отставку своего спикера — республиканца Кевина Маккарти. С такой инициативой выступил его однопартиец — Мэтт Гетц, поскольку его не устроило, что Маккарти договорился с демократами о принятии 45-дневного бюджета, который не включает выделение помощи Украине. Временным спикером палаты представителей конгресса США назначили представителя штата Северная Каролина Патрика Макгенри, передает «Национальная служба новостей». Сенатор-демократ от Западной Вирджинии Джо Манчин заявил, что отставка Маккарти является позором для США, сообщает RT.