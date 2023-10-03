03 октября 2023

Пелоси выгнали из кабинета в Капитолии после отставки Маккарти

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент США. stock, пелоси нэнси
Патрик МакГенри приказал экс-спикеру Нэнси Пелоси освободить свой кабинет Фото:

Член палаты представителей Патрик МакГенри приказал экс-спикеру Нэнси Пелоси освободить свой кабинет в Капитолии после того, как был отправлен в отставку спикер палаты представителей Конгресса США республиканец Кевин Маккарти. Об этом сообщила газета Politico.

«Пожалуйста, освободите помещение завтра, в комнате будут заменены ключи», — написал МакГенри в электронном письме, отправленном в офис Пелоси, говорится в материале газеты. Он переназначил кабинет в пользование офису спикера.

Ранее сообщалось, что палата представителей конгресса США впервые в истории отправила в отставку своего спикера — республиканца Кевина Маккарти. С такой инициативой выступил его однопартиец — Мэтт Гетц, поскольку его не устроило, что Маккарти договорился с демократами о принятии 45-дневного бюджета, который не включает выделение помощи Украине. Временным спикером палаты представителей конгресса США назначили представителя штата Северная Каролина Патрика Макгенри, передает «Национальная служба новостей». Сенатор-демократ от Западной Вирджинии Джо Манчин заявил, что отставка Маккарти является позором для США, сообщает RT.

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Член палаты представителей Патрик МакГенри приказал экс-спикеру Нэнси Пелоси освободить свой кабинет в Капитолии после того, как был отправлен в отставку спикер палаты представителей Конгресса США республиканец Кевин Маккарти. Об этом сообщила газета Politico. «Пожалуйста, освободите помещение завтра, в комнате будут заменены ключи», — написал МакГенри в электронном письме, отправленном в офис Пелоси, говорится в материале газеты. Он переназначил кабинет в пользование офису спикера. Ранее сообщалось, что палата представителей конгресса США впервые в истории отправила в отставку своего спикера — республиканца Кевина Маккарти. С такой инициативой выступил его однопартиец — Мэтт Гетц, поскольку его не устроило, что Маккарти договорился с демократами о принятии 45-дневного бюджета, который не включает выделение помощи Украине. Временным спикером палаты представителей конгресса США назначили представителя штата Северная Каролина Патрика Макгенри, передает «Национальная служба новостей». Сенатор-демократ от Западной Вирджинии Джо Манчин заявил, что отставка Маккарти является позором для США, сообщает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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