В России подорожал популярный фаст-фуд

Бургеры в России подорожали после повышения на них НДС

04 октября 2023 в 08:28 Размер текста - 17 +

В ресторанах «Вкусно — и точка» подросла цена на бургеры Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В России выросли цены на бургеры. Во многом это объясняется повышением ставки НДС с 10% до 20% при реализации в России данной продукции с 1 октября. «Стоимость бургеров во „Вкусно — и точка“, по данным на 3 октября, выросла на 3-7 рублей по сравнению с 21 сентября», — сообщает агентство РИА Новости. Там добавили, что с 1 октября гамбургеры начали облагаться ставкой НДС в 20%, вместо прежних 10%, что привело к изменению цен в российских ресторанах быстрого питания. В некоторых местах бургеры подорожали, в других — подешевели, а некоторые остались без изменений. В ресторане «Вкусно — и точка» стоимость чизбургера также выросла с 71 до 78 рублей, а чикенбургера — с 59 до 62 рублей. Однако в сети «Бургер Кинг» цены на некоторые базовые бургеры снизились. Чизбургер подешевел с 84,99 до 79,99 рубля, а гамбургер — с 79,99 до 74,99 рубля. Цены на бургеры в ресторанах KFC и Rostic’s остались неизменными, заключили в агентстве.

В России выросли цены на бургеры. Во многом это объясняется повышением ставки НДС с 10% до 20% при реализации в России данной продукции с 1 октября. «Стоимость бургеров во „Вкусно — и точка“, по данным на 3 октября, выросла на 3-7 рублей по сравнению с 21 сентября», — сообщает агентство РИА Новости. Там добавили, что с 1 октября гамбургеры начали облагаться ставкой НДС в 20%, вместо прежних 10%, что привело к изменению цен в российских ресторанах быстрого питания. В некоторых местах бургеры подорожали, в других — подешевели, а некоторые остались без изменений. В ресторане «Вкусно — и точка» стоимость чизбургера также выросла с 71 до 78 рублей, а чикенбургера — с 59 до 62 рублей. Однако в сети «Бургер Кинг» цены на некоторые базовые бургеры снизились. Чизбургер подешевел с 84,99 до 79,99 рубля, а гамбургер — с 79,99 до 74,99 рубля. Цены на бургеры в ресторанах KFC и Rostic’s остались неизменными, заключили в агентстве.