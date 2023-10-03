03 октября 2023

В Екатеринбурге в общежитии нашли мертвую иностранную студентку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Продление меры пресечения Елене Селищевой в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, следователь, прокурор, правосудие, суд
Следователи разбираются в причинах смерти студентки Фото:

В общежитии педагогического вуза в Екатеринбурге нашли тело 22-летней студентки. Она приехала на Урал из Туркменистана, чтобы изучать химию и биологию. Девушку начали искать ее подруги после того, как она два дня не ходила на пары. Об этом сообщил источник.

«Она закрылась в комнате, до нее не могли достучаться. Это произошло в общежитии № 3. Туда вызвали полицию, чтобы вскрыть дверь в комнату, и ее обнаружили», — заявил Е1.RU собеседник. По предварительной версии, девушка покончила с собой.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета по Свердловской области. На момент публикации новости ответа не поступало.

Фото:

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В общежитии педагогического вуза в Екатеринбурге нашли тело 22-летней студентки. Она приехала на Урал из Туркменистана, чтобы изучать химию и биологию. Девушку начали искать ее подруги после того, как она два дня не ходила на пары. Об этом сообщил источник. «Она закрылась в комнате, до нее не могли достучаться. Это произошло в общежитии № 3. Туда вызвали полицию, чтобы вскрыть дверь в комнату, и ее обнаружили», — заявил Е1.RU собеседник. По предварительной версии, девушка покончила с собой. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета по Свердловской области. На момент публикации новости ответа не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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