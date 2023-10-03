03 октября 2023

В Тюмени ребенок после ДТП стал инвалидом

В Тюмени иномарка на пешеходном переходе сбила 12-летнего ребенка
© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи и скорая помощь. Тюмень, неотложная помощь, машина скорой помощи, скорая помошь
ДТП произошло на ул. Щербакова в Тюмени Фото:

В Тюмени 12-летняя девочка стала инвалидом после того, как ее сбил водитель Renault Logan, когда она переходила дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры. Мужчина, управлявший иномаркой, пойдет под суд по ч. 1 ст. 264 УК РФ — нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

«В результате нарушения скоростного режима и неприятия своевременных мер к снижению скорости движения, мужчина совершил наезд на 12-летнего ребенка, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Здоровью потерпевшей причинен тяжкий вред по признаку опасного для жизни (черепно-мозговая травма, различные переломы), девочка впоследствии признана ребенком-инвалидом», — указано в сообщении telegram-канала прокуратуры Тюменской области.

Там добавили, что ДТП произошло в феврале 2023 года на ул. Щербакова в Тюмени. Законные представители потерпевшей также заявили гражданский иск на сумму 2 млн рублей. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Центральный районный суд Тюмени.

Ранее агентство писало о том, что в Голышманово (Тюменская область) водитель Renault Sandero сбил 10-летнего мальчика, когда он переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок получил травмы и был госпитализирован.

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В Тюмени 12-летняя девочка стала инвалидом после того, как ее сбил водитель Renault Logan, когда она переходила дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры. Мужчина, управлявший иномаркой, пойдет под суд по ч. 1 ст. 264 УК РФ — нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. «В результате нарушения скоростного режима и неприятия своевременных мер к снижению скорости движения, мужчина совершил наезд на 12-летнего ребенка, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Здоровью потерпевшей причинен тяжкий вред по признаку опасного для жизни (черепно-мозговая травма, различные переломы), девочка впоследствии признана ребенком-инвалидом», — указано в сообщении telegram-канала прокуратуры Тюменской области. Там добавили, что ДТП произошло в феврале 2023 года на ул. Щербакова в Тюмени. Законные представители потерпевшей также заявили гражданский иск на сумму 2 млн рублей. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Центральный районный суд Тюмени. Ранее агентство писало о том, что в Голышманово (Тюменская область) водитель Renault Sandero сбил 10-летнего мальчика, когда он переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок получил травмы и был госпитализирован.
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